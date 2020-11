Alleen Selinger kwam in aanmerking als bondscoach van de volleybalsters

De man die volleybal at en dronk, zijn bestaan volledig ontleende aan de sport, is veranderd, zegt hijzelf. Die getransformeerde Avital Selinger is de nieuwe bondscoach van het Nederlands vrouwenteam. Die man gaat naar eigen zeggen beter communiceren, beter luisteren, meer humor gebruiken, meer samenwerken, luchtiger werken. Een opmerkelijke rentree na negen jaar, maar ook weer niet.

Qua uiterlijk is Selinger amper veranderd. Ja, hij is ouder geworden, een gerijpte man van 61 jaar, maar zijn stemgeluid en staccato spreektrant is dezelfde als in de periode van 2004 tot en met 2011 toen hij bondscoach van de vrouwenploeg was. Maar zijn starheid is versoepeld en zijn communicatievermogen verbeterd, zegt Selinger. Hij is niet meer de man onder wiens aimabele vernis een harde, alwetende trainer schuilging.

Hoe dat komt? Simpel, zegt Selinger, hij heeft eindelijk balans in zijn leven gevonden. Mooi al die buitenlandse avonturen als clubcoach in Japan, Zwitserland, Rusland of Spanje, maar hij was voortdurend onderweg, gescheiden van zijn familie in Nederland. Zeker, hij had succes, maar vaak zat-ie ergens ter wereld in een mooie hotelkamer en steeds vaker en intenser vroeg hij zich af: is dit het leven wat ik leiden wil?

Een gevoel dat gevoed werd door de onzekerheid van zijn baan, het risico dat ze hem niet meer zagen als de tovenaar van succes en op straat zouden schoppen. Selinger had genoeg van de wereld gezien; hij wilde naar huis, naar Mijdrecht, naar vrouw, kinderen en kleinkinderen. Maar hij wilde bovenal meer evenwicht in zijn bestaan.

Dat vond hij in 2019 op nationaal sportcentrum Papendal, waar Selinger door de volleybalbond Nevobo te werk werd gesteld als trainer van het talentteam bij de meisjes. Een baan naar zijn hart, want voor alles is de zoon van de Israëlische succescoach Arie Selinger een opleider, een ambachtsman. Als er één volleybaldier in Nederland speelsters beter kan maken, is Selinger dat wel.

Juist die eigenschap triggerde technisch directeur Joop Alberda in zijn zoektocht naar een bondscoach, sinds de Italiaan Giovanni Guidetti tot verdriet van de speelsters was opgestapt, de Amerikaans Jamie Morrison was ontslagen en de Italiaanse tussenpaus Giovanni Caprara geen deelname aan de Olympische Spelen van Tokio had weten af te dwingen.

Het moet anders, besefte Alberda. Zijn conclusie: er moet een Nederlandse bondscoach komen met als opdracht zowel te ontwikkelen als te presteren. Voor die functie kwam maar één persoon in aanmerking: Avital Selinger, de man die de Nevobo al op de loonlijst had staan. Hoe simpel kan het soms zijn.

Internationals te zwaar belast

Alberda werd in zijn niet aflatende drift naar verbetering gesterkt door de sabattical die de topspeelsters Lonneke Sloëtjes en Celeste Plak opnamen. Die twee gaven daarmee een signaal dat internationals veel te zwaar belast worden. De kalender vloeit van zwaar clubseizoen over in een zomer voor de nationale ploeg. Het is moordend. Er kan onmogelijk rust worden gevonden. Ja, een hooguit een weekje, maar dat is het wel.

Sloëtjes en Plak zetten Alberda aan het denken. Zijn conclusie: er moet een brede basis gecreëerd worden waaruit de bondscoach kan putten, zodat de topspeelsters meer rust kunnen krijgen en op toernooien die er écht toe doen, zoals EK’s, WK’s en Olympische Spelen, inzetbaar zijn. Het risico van mindere resultaten in andere evenementen als Grands Prix en Nations Leagues neemt hij dan voor lief. Kortom, het moet significant anders. En met die transitie moet Selinger een begin maken.

Selinger krijgt daarom een dubbelfunctie. ’s Zomers is hij bondscoach en ’s winters de opleider op Papendal. Zo krijgt hij invloed op zowel de uitvoering op het hoogste niveau als op de scholing. Voorlopig voor twee jaar, tot en met 2022 als het WK voor vrouwen in Nederland wordt gehouden. En met een optie voor nog eens twee jaar, met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs als eindstation. In de tussentijd moeten er ook Nederlandse coaches rijp worden gemaakt voor de top, te beginnen met oud-international Francien Huurman en Erik Reitsma, die als de assistenten van Selinger zijn aangesteld.

De nieuwe lijn houdt tevens in dat de Nevobo speelsters wil verleiden langer in Nederland te blijven. Daarvoor heeft Alberda van sportkoepel NOC-NSF de toezegging dat hij een aantal A-statussen mag verdelen. Hoeveel wil hij niet zeggen, maar het is volgens hem een eerste stap om te voorkomen dat talenten bij dubieuze buitenlandse clubs niet of te weinig aan spelen toekomen en daarmee hun carrière zien verpieteren. Hun perspectief op langer termijn: met een doorbraak in het nationale team op latere leeftijd een goed contract bij een professioneel geleide buitenlandse club afdwingen.