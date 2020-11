Al 19 poederbrieven aangetroffen, politie houdt rekening met één afzender

Er zijn de afgelopen dagen negentien poederbrieven aangetroffen. Dat is er één meer dan tot nu toe bekend was, zo meldt de politie vrijdagochtend. De politie vermoedt dat de brieven dezelfde afzender hebben, omdat het uiterlijk en de inhoud van de enveloppen „redelijk overeenkomen”.

Op meerdere brieven stond verzekeraar Nationale-Nederlanden aangemerkt als afzender, zegt de Amsterdamse politie. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt in een laboratorium welke stof er in de brieven heeft gezeten. Het poeder heeft bij verschillende ontvangers ademhalingsproblemen en branderige ogen veroorzaakt. Op die klachten na zijn er geen gewonden gevallen.

De poststukken zijn aangetroffen op twaalf locaties in Amsterdam. Ook bij panden in Amersfoort, Arnhem, Best, Rotterdam, Utrecht, Roermond, Leusden en Zeist zijn sinds dinsdag poederbrieven gevonden. Onder de ontvangers zitten nieuwsredacties, ziekenhuizen, advocatenkantoren en hotels. De Amsterdamse Van Baerlestraat was donderdagavond de laatste locatie waar een brief is aangetroffen. Dat er woensdag ook in Arnhem een poederbrief werd bezorgd, was nog niet bekend.

Begin dit jaar werden op verschillende plekken bombrieven aangetroffen. Die bleken een poging tot afpersing: de verzender eiste een bedrag in bitcoins. Bij die bombrieven werd het Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender vermeld, maar de politie liet toen al snel weten dat het bedrijf niks met de zaak te maken had. De echte dader is vooralsnog niet gevonden. De recherche onderzoekt of er een verband is tussen de bombrieven en poederbrieven, al worden de zaken los van elkaar behandeld.

Correctie (20 november 2020): In een eerdere versie van dit artikel ontbrak de plaats Leusden in het overzicht van plaatsen waar poederbrieven zijn gevonden. Dat is hierboven aangepast.