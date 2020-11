Voorbereiding van bedrijven op de Brexit stagneert

Nederlandse bedrijven hebben zich het voorbije jaar niet extra ingespannen om zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit. Dit blijkt uit onderzoek van bureau Kantar in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat donderdag is gepubliceerd.

In het onderzoek, waaraan 572 bedrijven meededen die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk, zegt 30 procent van de ondervraagden zich „in zeer grote mate of behoorlijk” te hebben voorbereid op de Brexit. Dit is ongeveer hetzelfde percentage als in april van dit jaar (31 procent) en vorig jaar (32 procent). 27 procent van de bedrijven zegt „een beetje” te zijn voorbereid, 29 procent is dat „helemaal niet”.

Op 1 januari loopt de overgangsperiode af die begon na de officiële Brexit. Deze vond plaats op 31 januari van dit jaar. Tijdens deze overgangsperiode zijn de handelsregels voor bedrijven nog hetzelfde. Wat er na 1 januari gaat gebeuren, is nog steeds onduidelijk. Delegaties van de Britten en de EU voeren nu zeer moeilijke onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord.

Komt er geen akkoord, dan vallen het VK en de EU terug op regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Dit betekent onder andere dat er importtarieven worden ingevoerd.

Rompslomp

Maar ook mét een handelsakkoord zal de handel minder soepel gaan verlopen. Omdat het VK buiten de EU ligt, en omdat het uittreedt uit de Europese interne markt, krijgen bedrijven die zakendoen met het VK sowieso te maken met nieuwe handelsbarrières. Het gaat om douaneformaliteiten en mogelijk ook om grenscontroles en inspecties van geleverde goederen, zoals groenten en fruit.

Van de bedrijven die een directe handelsrelatie met het VK hebben, zegt driekwart zich zorgen te maken over extra bureaucratie. Meer dan de helft van de bedrijven vreest invoerheffingen en bijna 40 procent houdt rekening met minder omzet.

De Nederlandse overheid en ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW, waarschuwen bedrijven al sinds het Brexit-referendum van juni 2016 voor de gevolgen van de Britse uittreding. Op de site van de Rijksoverheid kunnen bedrijven een Brexit impactscan doen. Ook krijgen ze er tips, zoals over het aanvragen van een Nederlands en een Brits douanenummer, het regelen van noodzakelijke vergunningen en de opening van een vestiging in het VK.

4,5 miljard schade

Nederland verdiende vorig jaar 28,3 miljard euro aan de export van goederen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is 3,5 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp), aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alleen aan de export naar Duitsland verdient Nederland meer. Het economisch bureau van ABN Amro publiceerde donderdag een studie waaruit blijkt dat de Brexit mét een vrijhandelsakkoord de Nederlandse economie ruim 4,5 miljard euro zal kosten ten opzichte van de huidige situatie, ofwel 0,7 procent van het bbp. In dat scenario zouden er 17.000 banen verdwijnen. Een ‘No Deal’ zou Nederland 17,5 miljard euro schade opleveren en bijna 70.000 banen kosten.