Advocaat Giuliani over zaken om hertellingen: ‘Er is een patroon’

I’m glad that EU leaders are now meeting regularly to discuss progress made in our common fight against #COVID19 . Tonight I will present our ongoing work, notably on testing & securing vaccines. https://t.co/vxFMVyefCk

De commissie heeft al meerdere deals gesloten over de aankoop van hoeveelheden vaccins. Die worden via een verdeelsleutel aan de Europese lidstaten uitgedeeld. De landen overlegden donderdag ook over het coronaherstelfonds.

Volgens Von der Leyen houdt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA „dagelijkse besprekingen” met de Amerikaanse tegenhanger FDA. Doel daarvan is om de beoordeling van de vaccins te „synchroniseren” voordat de middelen op de markt kunnen worden gebracht. Als die procedures verder soepel verlopen, kan de EMA de vaccins in de tweede helft van december voorwaardelijk toelaten. Von der Leyen waarschuwde wel dat aanvankelijk slechts kleine hoeveelheden beschikbaar zullen zijn. „De grote voorraden komen pas later”, stelde ze.

Advocaat Rudy Giuliani over juridische strijd van Trump: ‘omvangrijk complot’

Ondanks meerdere tegenslagen geeft Donald Trump zijn juridische strijd tegen de presidentszege van Joe Biden niet op. Verschillende Amerikaanse staten certificeren deze week de verkiezingsresultaten. Trumps campagneteam grijpt dat moment aan om de certificering in belangrijke staten te blokkeren of uit te stellen, in de hoop de overwinning van Joe Biden terug te draaien. Vooralsnog oogst Trump weinig succes, maar advocaat Rudy Giuliani zei donderdag in een persconferentie dat de president niet zal opgeven.

Sterker, volgens Giuliani was sprake van een groot complot rond de verkiezingen: „Er is niet een enkel geval van kiesfraude in een staat, dit patroon herhaalt zich in meerdere staten”, beweerde Giuliani. „Bijna precies hetzelfde patroon. Dat zou iedere ervaren onderzoeker of aanklager doen vermoeden dat er een plan is uitgevoerd vanuit een centrale locatie om deze kiesfraude uit te voeren.” Ruim twee weken na de verkiezingsdag heeft het kamp van Trump publiekelijk echter nog geen enkel bewijs aangeleverd voor deze fraude. En ook in de rechtszaal blijken de beweringen niet gestaafd.

Over de zaken in Michigan, Pennsylvania en Wisconsin

Zo werd donderdag ook bekend dat Trump afziet van de rechtszaak over de stemresultaten in de staat Michigan. Met de rechtszaak wilde Trumps team voorkomen dat de resultaten in het kiesdistrict Wayne vroegtijdig zouden worden vastgesteld. Dat specifieke punt is volgens Giuliani bereikt, maar Trumps advocatenteam verloor wel vorige week de rechtszaak waarmee moest worden voorkomen dat Biden tot algehele winnaar werd uitgeroepen in die staat.

Trump boekte vooralsnog weinig succes in zijn reeks rechtszaken waarmee hij Bidens verkiezingszege tracht terug te draaien. Zo ook in zijn rechtszaak tegen de staat Pennsylvania, waar zijn advocaten claimden dat de waarnemers door coronamaatregelen hun werk niet konden uitvoeren. Het Hooggerechtshof in Pennsylvania ging daar niet in mee.