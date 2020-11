Veel minder hiv-besmettingen in Nederland dan tien jaar geleden

Het aantal mensen in Nederland dat hiv oploopt, is de afgelopen tien jaar aanzienlijk verminderd. In 2019 raakten 270 mensen besmet met het virus dat aids veroorzaakt, terwijl dat er in 2010 nog 960 waren - een afname van ruim 70 procent. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de Stichting HIV Monitoring (SHM).

In totaal werd het virus vorig jaar bij 580 mensen vastgesteld. Ruim de helft van die geïnfecteerden raakte al vóór 2019 besmet, maar had niets in de gaten totdat zij jaren later ziek werden. Ook het totaal aantal vastgestelde besmettingen - recent opgelopen en oude - is de afgelopen jaren flink gedaald. In 2015 ging het nog om 890 gevallen.

Dat minder mensen met hiv besmet raken, komt bijvoorbeeld doordat volgens SHM steeds meer mensen zich laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Zo worden hiv-infecties gemiddeld genomen eerder ontdekt. Wat ook helpt, is dat hiv-patiënten tegenwoordig eerder beginnen met het slikken van virusremmers. Die medicijnen verlagen het aantal virusdeeltjes in het bloed vaak dusdanig dat patiënten niet meer besmettelijk zijn. Onder meer het middel PrEP, dat beschermt tegen hiv-besmetting, zou volgens de stichting kunnen bijdragen aan het nog verder terugdringen van het virus.

Geslachtsgemeenschap

Het grootste deel van de besmettingen, 61 procent, werd vorig jaar vastgesteld bij mannen die seks hebben met andere mannen. In 28 procent van de gevallen bleek heteroseksuele geslachtsgemeenschap de bron van de infectie. Bij een heel klein deel van de besmettingen (2 procent) waren vuile drugsnaalden de boosdoener.

Mensen met een hiv-besmetting kunnen net zo lang leven als mensen zonder besmetting, mits ze op tijd hun diagnose krijgen en kunnen beginnen met het slikken van medicatie. In Nederland wist vorig jaar naar schatting 93 procent van de hiv-positieve mensen dat zij besmet zijn. 93 procent van deze patiënten kreeg een behandeling, die in nagenoeg alle gevallen effectief was. In totaal telde Nederland eind 2019 23.700 mensen met hiv. SHM vermoedt dat er nog circa 1.700 mensen rondlopen die niet weten dat ze besmet zijn.