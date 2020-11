Unicum: finalisten TROMP Slagwerkconcours treden op als hologram

Zondagmiddag strijden in Eindhoven drie hologrammen om de winst van het tweejaarlijkse TROMP Slagwerkconcours, de belangrijkste wedstrijd in zijn soort wereldwijd. De drie finalisten komen uit Japan, Taiwan en Portugal en hebben hun performance in hun thuisland opgenomen. Ze worden als hologram op het podium van het Muziekgebouw Eindhoven geprojecteerd, waar begeleidingsensemble Asko|Schönberg wél fysiek aanwezig is. Dit staaltje techniek vormt de apotheose van ‘de online editie’ van TROMP, dat dankzij een vooruitziende blik toch doorgang kon vinden in coronatijd.

Lang voor de tweede golf zich aandiende, hield de organisatie al rekening met een nieuwe lockdown, zegt Frank Veenstra, artistiek manager van zowel TROMP als het Muziekgebouw. „We wilden in ieder geval het concours veiligstellen, daarom hebben we al in mei voorgesorteerd op dit scenario.”

Juryvoorzitter Arnold Marinissen, slagwerker en componist, prijst die keuze. „In de zomer leek het best live te kunnen, maar als de beslissing niet zo vroeg was genomen, was het nu heel lastig geworden. TROMP vervult een belangrijke rol in de slagwerkwereld, als springplank en als netwerk. Het had er echt ingehakt als het concours was geschrapt.”

Artistiek manager Veenstra: „De urgentie die we voelden bij de deelnemers en in de slagwerk-community gaf de doorslag om het digitaal te doen.”

Concours-app

Afgelopen maandag trokken de onlinerecitals van de acht halvefinalisten duizenden kijkers van over de hele wereld.

Het fysieke festival rondom het concours moest alsnog worden afgeblazen. Extra zuur: TROMP bestaat vijftig jaar en viert zijn vijfentwintigste editie. De jubileumfestiviteiten zijn grotendeels geannuleerd.

Veenstra: „Een paar producties hebben we online nog wel overeind kunnen houden, zoals het project Playground van oud-winnaar Dominique Vleeshouwers en het juryledenconcert op zaterdagavond.”

Om een eerlijke en transparante wedstrijd te kunnen garanderen maakt TROMP gebruik van een speciale concours-app. De app is afgelopen voorjaar ontwikkeld door de Khachaturian International Competition in Jerevan. De deelnemers filmen hun inzendingen thuis. De app geeft ze daarvoor een tijdsslot én garandeert dat de opname uit één take bestaat – de beste stukjes uit verschillende pogingen aan elkaar plakken is er dus niet bij.

„Ze kunnen het wel meer dan één keer proberen. Dat is wel zo fair, want er kunnen zich technische problemen voordoen. Maar de ervaring leert dat je een stuk bij de derde poging meestal niet beter speelt dan bij de eerste”, zegt Marinissen.

Hologramconcert

Leuk is het allemaal niet, wél interessant, vindt hij. „Je ziet de spelers in hun eigen omgeving, op hun eigen instrumenten. Bovendien is het voor hen een goede training om zichzelf op te nemen.”

Het grootste gemis is de sociale setting en het onderlinge contact van de deelnemers. Marinissen: „Slagwerkers kunnen niet thuis oefenen, normaal is iedereen de hele dag in het Muziekgebouw, de studieruimtes liggen rond de zaal. Bij andere concoursen kunnen musici hun concurrenten enigszins ontlopen, maar bij TROMP trekken ze juist de hele week samen op. Tekenend voor de sfeer is dat zelfs de afvallers vaak blijven tot en met de finale.”

Dinsdag werd bekend wie de drie finalisten zijn: Nozomi Hiwatashi (Japan), Meng-Fu Hsieh (Taiwan) en Agostinho Sequeira (Portugal). Om hen tóch naar Eindhoven te kunnen halen verzon Veenstra een hologramconcert – een unicum in de wereld van muziekconcoursen.

Er wordt behoorlijk wat van de spelers gevraagd: ze moeten deze week zelf een locatie fixen, een crew, belichting, camera’s en opnameapparatuur. „Dat past bij de mentaliteit van slagwerkers, die moeten altijd met een busje rijden en dingen regelen. Het zijn echte doe-het-zelvers”, zegt Veenstra.

„Ja, regelen zit slagwerkers in het bloed”, beaamt Marinissen lachend.

De finalisten spelen alle drie de nieuwe opdrachtcompositie ‘Move like this’ van Judd Greenstein en een werk naar keuze. Ze nemen hun performance op voor een scherm en met een clicktrack, zodat Asko|Schönberg kan synchroniseren met het tempo van hun uitvoering. De live-registraties van het ensemble met de hologrammen van de finalisten worden zondag gecombineerd en gelivestreamd – en aandachtig bekeken van de VS tot Azië.

Finale TROMP Slagwerkconcours. Zondag 22/11, 14.00 uur