8 vragen over het verband tussen corona en leefstijl

Al vroeg in de coronacrisis klonk uit de ziekenhuizen: de intensive care ligt vol met Covid-patiënten met overgewicht. Driekwart, aanzienlijk meer dan wanneer je naar de hele bevolking kijkt (50 procent). En ook meer dan de grote risicocategorie, oudere mannen, van wie 65 procent te zwaar is. Een derde van de Covid-patiënten op de IC heeft met een body mass index van 30 of hoger ernstig overgewicht (obesitas).

Wat is de rol van overgewicht en obesitas bij Covid-19? Die vraag brachten het Leids Universitair Medisch Centrum, het VUMC en het Rotterdamse Erasmus UMC ertoe samen onderzoek te doen. Niet alleen de bijkomende aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2, verslechteren de kansen van Covid-patiënten met overgewicht. Obesitas op zichzelf heeft ook invloed op het ziekteverloop, schrijven ze. Deze week publiceren zij een literatuurstudie over het verband tussen obesitas, leefstijl en de afweer tegen Covid-19.

Het is de onderbouwing van een oproep aan de ministers en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist in het Erasmus MC als eerste ondertekenaar. Kom met een landelijke leefstijlcampagne, schrijven artsen, wetenschappers en gezondheidsorganisaties, want met een gezondere leefstijl kan het immuunsysteem in „enkele weken” verbeteren. Dan worden mensen met Covid-19 waarschijnlijk minder ziek en neemt de druk op de ziekenhuizen af.

Zou het zo simpel zijn? Hoe verbetert afvallen of gezond leven het immuunsysteem dan? En werkt een gezonde leefstijl voor iedereen? Acht vragen over een betere afweer tegen het nieuwe coronavirus.

Hoe gaat het in Nederland? Leefstijl: De meeste Nederlanders hebben weinig veranderd aan hun leefstijl sinds het begin van de coronacrisis, bleek vorige week uit enquêtes van het RIVM en de GGD’s. Veel vrouwen en hogeropgeleiden vulden de vragenlijsten in. De uitkomsten gelden dus niet voor de hele bevolking, maar ze geven wel een indicatie, aldus het RIVM. Eten en bewegen: Er is een groep van 14 procent die meer sport en gezonder eet. Daartegenover staat een groep van 8 procent die ongezonder eet en 28 procent die minder sport en beweegt. Drinken en roken: Van de drinkers is 21 procent gaan minderen en 9 procent drinkt meer alcohol. 15 procent van de rokers heeft het aantal sigaretten teruggeschroefd, 28 procent rookt juist meer. Slaap en stress: Ongeveer een kwart van de deelnemers voelt zich angstiger, somberder en gestresster dan voor corona. 15 procent slaapt slechter. Met de komst van de tweede golf, na de zomer, namen die klachten toe. Het leefstijladvies van de overheid: 2,5 uur per week bewegen (een blokje om is al een goed begin), gevarieerd, onbewerkt eten (veel groente, fruit en volkoren), maximaal 1 glas alcohol per dag en niet roken. Maak tijd voor ontspanning (minimaal 1 uur per dag voor jezelf) en slaap voldoende.

1 Is obesitas net zo’n groot risico als de onderliggende aandoeningen die Covid-patiënten met obesitas hebben?

Uit verschillende studies blijkt dat niet alleen bijkomende aandoeningen, zoals hart- en longziekten de sterfte aan Covid verhogen, maar dat obesitas zonder bijkomende ziekten ook zorgt voor een ernstiger beloop en een hogere sterfte. „Ook bij jonge mensen is obesitas een extra risico om op de IC terecht te komen”, zegt Van Rossum. Obesitas brengt een aantal specifieke problemen met zich mee, zegt ze, met name een slechter werkend immuunsysteem.

2 Wat gaat er mis met het immuunsysteem als je overgewicht hebt?

Het immuunsysteem is een complex samenspel van witte bloedcellen, signaalstoffen, antistoffen en een ‘geheugen’ van immuuncellen. Indringers, zoals het SARS-CoV-2-virus, worden op twee fronten aangepakt. De ‘aangeboren afweer’ begint meteen met het opruimen van het virus en het rekruteren van meer immuuncellen. Mensen met te veel buikvet – dat zegt meer over de risico’s dan gewicht – hebben chronische ontstekingen in de vetcellen waardoor het immuunsysteem al voortdurend hyperactief is, legt Van Rossum uit. „Daardoor kan het minder goed op andere prikkels reageren. En zo kunnen virussen makkelijker het lichaam binnendringen en zich vermenigvuldigen.”

Dan is er nog een tweede front, het verworven immuunsysteem, dat komt na een aantal dagen in actie. Die ‘adaptieve afweer’ reageert gericht op het virus en maakt specifieke antistoffen aan. Bovendien bouwt dit systeem een geheugen op voor elke afzonderlijke ziekteverwekker. „Ook die verworven afweer werkt minder goed bij obesitas”, zegt Van Rossum. „Bij griepvirussen zien we dat mensen met obesitas vaker last hebben van een ernstiger verloop en terugkerende infecties. Vaccins werken bij die mensen ook vaak minder goed dan gemiddeld.” Hoe dat bij een vaccin tegen Covid-19 zal uitpakken, moet nog blijken. „Maar als de aanmaak van antistoffen voor SARS-CoV-2 minder goed verloopt, kan het vaccin minder effectief zijn.”

3 Pikken mensen met overgewicht het coronavirus sneller op?

„Voor zover we weten niet”, zegt Van Rossum. „Iedereen die aan het virus wordt blootgesteld, kan besmet raken. De kans op een ernstig ziekteverloop is alleen groter bij overgewicht.”

4 Hebben mensen met meer gewicht ook meer virus in hun lichaam?

Het eiwit dat het virus toegang geeft tot cellen, de ACE-2-receptor, zit ook op vetcellen. Mensen met overgewicht hebben meer vetweefsel. Hoe meer vetweefsel, hoe groter het reservoir waarin het virus zich kan vermeerderen, is de theorie. Het bewijs dat meer vet meer coronavirus tot gevolg heeft, is nog niet geleverd, maar ook Gijs Goossens, obesitasonderzoeker in het Maastricht UMC, niet betrokken bij de publicatie van Van Rossum cs., acht het aannemelijk dat vet een reservoir vormt voor het virus. En dat elke paar kilo extra een ernstiger ziekteverloop kan betekenen. Van Rossum: „Als je afvalt en er zit minder vet in de cellen, zul je waarschijnlijk minder virus met je meedragen.”

5 Wat gebeurt er als je gewicht verliest?

Het Erasmus MC volgde een groep mensen met een gemiddelde BMI van 38 (dat is bijvoorbeeld 110 kilo bij een lengte van 1.70 meter). Onder begeleiding deden 27 mensen mee aan een zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie met gedragstherapie: eten volgens de Schijf van Vijf, voldoende beweging, slaap en ontspanning. Na tien weken, het eerste meetmoment, was te zien dat bij sommige deelnemers onderdelen van de ‘verworven afweer’ waren verbeterd: bepaalde afweercellen functioneerden beter. Na anderhalf jaar gezond leven was de afweer verder verbeterd. Van Rossum. „Deze mensen vielen gemiddeld 5 procent af. Je hoeft dus niet op een normaal gewicht te komen om verbeteringen te zien. Hoe hoger je gewicht, hoe meer winst er te halen valt.”

Het omgekeerde geldt ook, zegt ze. „Van twee weken niet bewegen gaat je afweer, ook bij een gezond gewicht, al achteruit. Een gezonde leefstijl is dus voor iedereen belangrijk.”

6 Kun je met bepaalde voeding je afweer opkrikken?

Door extra kiwi’s te eten, vergroot je je afweer niet, zei Martijn Katan, emeritus-hoogleraar voedingsleer eerder in NRC. „Daar is het immuunsysteem veel te subtiel en complex voor.” Er is geen bewijs dat bepaalde voeding een gunstig effect heeft op het verloop van Covid-19, schrijven ook de onderzoekers uit Leiden, Amsterdam en Rotterdam. „Maar het is algemeen geaccepteerd dat een eetpatroon met veel groenten, fruit, noten, peulvruchten, vis en goede vetten samengaat met minder chronische ziekten en een goede afweer.” Niet te zeggen – en lastig te onderzoeken – is of voeding belangrijker is dan beweging, slaap of ontspanning. Van Rossum: „Voor een betere afweer kan je het beste alle elementen meenemen.”

7 Als je je immuunsysteem kunt verbeteren met een gezondere leefstijl, is het dan je eigen schuld als je met overgewicht op de IC belandt?

Het gevaar van veroordeling ligt op de loer als je overgewicht aan corona verbindt, weet Van Rossum maar al te goed. „Fatshaming is een van de laatste vormen van discriminatie die nog sociaal geaccepteerd zijn”, zegt ze. „Maar ontkennen van de feiten heeft geen zin. Als maar duidelijk is: obesitas is geen leefstijlkeuze, maar een chronische ziekte. Naast een ongezonde leefstijl zijn er allerlei andere oorzaken waar patiënten niet of nauwelijks invloed op hebben, zoals erfelijke aanleg, bepaalde medicijnen en armoede. De ongezonde omgeving moet ook worden aangepakt. Maar het biedt perspectief dat je zelf met leefstijl in elk geval iets kunt verbeteren, zelfs als je niet afvalt.”

8 Komt die boodschap aan bij de mensen die het nodig hebben?

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), een door de verzekeraar vergoed programma voor mensen met overgewicht, is bij veel patiënten en artsen nog onbekend. Op de site van VWS staat een leefstijlposter, maar die wordt nog niet actief verspreid. „Leefstijlverbetering zou onderdeel moeten zijn van de coronamaatregelen. En die boodschap moet gedeeld worden op alle tv-zenders en social media om iedereen te bereiken.”

Wandelingen voor de noodzakelijke weerstand

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei dinsdag dat „een half uurtje wandelen” al „een groot verschil kan maken voor onze gezondheid”. Maar waar wandel je? NRC-redacteuren delen hun looprondje. 1 Slingeren door het Haagse Bos Geritsel tussen de bladeren. Een eekhoorn. Hij kijkt me aan en roetsjt een boom in. Ik sta midden in het bos, maar ook midden in Den Haag, een paar stappen verwijderd van het Centraal Station. Het Haagse Bos is sinds het begin van de eerste lockdown mijn vaste looprondje. Van het station, via de edel- en damherten naast het Malieveld tot paleis Huis ten Bosch is het 25 minuten lopen. Als je een rechte lijn volgt, en over het Kerkpad loopt of langs de oude tankgracht die nu een sloot vol waterhoenders is. Ik slinger liever: links, rechts een paadje in, stiekem het ruiterpad op, het geheime bospad dat begint bij de boom waar iemand zijn sneakers hoog over een tak gooide. Aan de rechterkant is het bos meer een park met speeltuinen, vijverpartijen en weitjes. Te veel naar links hoor je het verkeer op de N44 razen. In het midden is er rust. En een half uurtje wordt zo soms makkelijk een uur. Lees ook over stadswandelingen: Zie je eigen stad met nieuwe ogen 2 Altijd hondenweer Een hond moet uit. Dat was altijd al zo, maar in tijden van ‘zoveel mogelijk thuis’ snijdt het mes aan twee kanten. Het cliché dat de hond zijn baas uitlaat is nu meer waar dan ooit. Dat is bijna altijd op het strand, in ons geval bijna altijd hetzelfde rondje over het Zuiderstrand van Scheveningen. Behalve dat het dus nooit hetzelfde rondje is. Deze ochtenden ligt het strand vaak nog in de schaduw van de duinen, maar zet de lage zon de zee wel al in een soort Alpenglühen. Of er is helemaal geen zon en geen zee omdat het mist. Nog steeds zijn er zwemmers. Het brede ebstrand wandelt het lekkerst. Altijd zijn er stokken om te gooien en meeuwen om achterna te rennen. Of het stormt dat de veters uit je schoenen waaien en als je thuiskomt moet je eerst het zand uit twee hondenpelzen kloppen en uit je eigen haar. Het is altijd hondenweer. 3 De Tweebruggenwandeling Gezegend de mens die woont – en in deze tijd dus ook werkt – in een stad aan een rivier. Zeker wanneer je ook nog in de gelukkige omstandigheid verkeert dat je thuisstad over twee bruggen beschikt. Bijvoorbeeld, zoals in Deventer, een brug voor auto’s en één voor treinen. Wandelaars zijn vaak op beide bruggen welkom. Een mooie route is dan ook zo uitgestippeld: je steekt op de heenweg de ene over en op de terugweg de andere. En voor de variatie wandel je dezelfde route de dag erop andersom. Handig: omdat het een rondje betreft kom je eenvoudig weer terug bij je fiets of auto. In Arnhem kan dat bijvoorbeeld met de Mandelabrug en de John Frostbrug. In Nijmegen pak je de Snelbinder en de Oversteek. In Deventer de Wilhelminabrug en de Spoorbrug, eventueel in te korten door één van de bruggen voor het pontje in te wisselen. Mooie uitzichten gegarandeerd. 4 Lijnwandeling langs het Tjeukemeer Een van de grootste meren van Friesland is nagenoeg rond, het Tjeukemeer. Van noord naar zuid loopt een vierbaanssnelweg er dwars doorheen, de A6. Aan de zuidzijde, tussen de dorpen Echtenerbrug en Echten, voert een al even liniaalrecht voetpad langs de watervlakte. Het pad gaat over de kruin van de steile dijk. De golven slaan tegen de basaltblokken aan de voet ervan. Aan de ene zijde heb je een spiegelend zilvermeer, aan de andere kant de bonkige klei van de Echtenerpolder. De voettocht begint bij voorkeur bij café De Dikke Tuut aan de Pier Christiaansloot, langs jachthaven de Meerkoet en dan richting Oosterzee met de Follegasloot, een literaire plek: hier speelt de slotscène zich af van Oek de Jongs roman Opwaaiende zomerjurken waarin de zeilende hoofdpersoon bijna verdrinkt. Halverwege ligt Galerie het Gemaal, een rijke plek voor beeldende kunsten. Toegegeven: er is op het eerste gezicht niets spectaculairs aan deze wandeling, menigeen zal het monotoon vinden, zelfs saai. Alleen maar de rechte lijnen van het voetpad, van evenwijdige en haakse sloten. Zoals Nederlandse veenweide hoort te zijn, een breipatroon van recht en averecht. Maar die eentonigheid is juist zo prachtig. Deze lijnwandeling biedt ruimte, openheid en weidsheid: genezender kan een tocht te voet niet zijn. 5 Oer-Hollands Waterland Ze bestaan: Amsterdammers die nog nooit in Waterland zijn geweest. En dat terwijl de ov-verbinding zo perfect is: vanaf Station Noord de bus en 6 minuten later sta je in Broek in Waterland. Dit dorp is de ideale eerste kennismaking; ‘Broek’ is ook leuk voor wie meer met huizen heeft dan met weilanden. Een rondje vanaf de bushalte door de eeuwenoude dorpskern (wandel richting de kerk, daaromheen en dan rechtdoor tot de weilanden; daar keren en via de andere kant van het water weer terug) en de Amsterdammer snapt waarom in de Gouden Eeuw juist hier welgestelde stedelingen hun buitenhuis hadden. Grote houten huizen, fraaie tuinen, oude bomen: een half uurtje dwalen door de stille straatjes en je was niet alleen fysiek goed bezig, maar hebt meteen ook geen mindfulness-cursus meer nodig. Zo kent Waterland meerdere dorpen, omringd door weilanden die in het voorjaar vol zitten met grutto's – hier nog wel. Wie een Waddeneiland-achtige ervaring zoekt loopt om Marken heen, terwijl het water van het Markermeer klotst tegen de dijk. De schuine palen zijn ijsbrekers die de ansichtkaarthuisjes in vorstperiodes behoeden voor metershoog kruiend ijs.

