Stop de verwarring op ggz-opleidingen, patiënten kunnen niet langer wachten

Er is al jaren sprake van een gigantische wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg, maar door de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt zal de wachtlijst tot in het extreme toenemen. Nu we volop in de tweede coronagolf zitten, is het ook noodzaak om goed naar de psychische effecten hiervan te kijken op de Nederlandse bevolking.

Rony van Manen is BIG-geregistreerd psycholoog. Amber Leeflang is wo bachelor-studente psychologie, niet-BIG-geregistreerd.

Grote groepen kinderen en adolescenten dreigen door het ijs te zakken, berichtte de NOS donderdag. Uit onderzoek van I&O Research bleek dat de groep in de leeftijdscategorie 18-24 jaar verreweg het meest te lijden heeft in deze tijd. Dat kan resulteren in depressie, slapeloosheid, angsten, gevoelens van eenzaamheid en algehele onzekerheid over de toekomst. Zij voelen zich sinds de tweede coronagolf eenzamer dan voor de crisis. De vooruitzichten geven vooralsnog geen rooskleurig perspectief.

Het is essentieel dit probleem nu aan te pakken en een oplossing ligt voor de hand: pas de een- of tweejarige masteropleidingen aan de universiteit voor de klinische psychologie aan naar een driejarige opleiding, zodat de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg-registratie (afgekort ‘BIG’, dat aangeeft welke handelingen een zorgmedewerker wel en niet mag uitvoeren) vastzit aan de wetenschappelijke basisopleiding klinische psychologie. Op deze manier wordt de toestroom van grote aantallen niet-BIG-geregistreerde basispsychologen voorkomen, zoals nu nog het geval is in het huidige universitaire curriculum.

‘Halfopgeleide psychologen’

Op dit moment wachten gemiddeld 8.000 BIG-loze basispsychologen om geselecteerd te worden voor de BIG-opleiding van 24 maanden. Hierdoor worden BIG-loze basispsychologen gedwongen jarenlang en vaak onderbetaald onder het juk van een BIG-geregistreerde psycholoog of psychiater te werken. Zoals Rudolf Ponds, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie, vorige maand in Trouw stelde: „Niemand wil geopereerd worden door een halfopgeleide chirurg, en niemand zou behandeld moeten worden door een halfopgeleide psycholoog.”

De universitaire opleiding voor de klinische psychologie bestaat uit drie jaar bachelor. Hierin wordt de theorie aan de hand van wetenschappelijke artikelen behandeld en daarnaast komt er veel statistiek/wiskunde in voor, voor wetenschappelijk onderzoek. De master bestaat uit één of twee jaar. Bij medische psychologie is het een tweejarige master, evenals bij PhD, waar tevens een zware selectie aan vast zit. De wo-master klinische psychologie bestaat uit veel wetenschappelijke theorieën en een stage van gemiddeld negen maanden, naast een onderzoeksscriptie waaraan hoge eisen worden gesteld.

Verwarring

Voor de patiënt is het heel verwarrend, en soms voor de huisarts ook: je hebt de BIG-loze masterpsycholoog die regelmatig als praktijkondersteunende huisarts in de huisartsenpraktijk werkzaam is. Dan heb je de BIG-geregistreerde psycholoog voor de minder complexe problematiek van de psyche. Zij zijn regiebehandelaar generalistische basis ggz (bggz). Voorheen werd dit eerste lijn genoemd. Deze basisopleiding bestaat uit 6-7 jaar: 4-5 jaar basisopleiding aan de universiteit plus 24 maanden BIG-gezondheidszorg-opleiding.

Daarnaast heb je de specialisatie neuropsycholoog BIG-geregistreerd plus de klinisch psycholoog BIG-geregistreerd voor de complexe problematiek van de psyche. Een specialisatie van vier jaar naast de basisopleiding aan de universiteit. Zij zijn regiebehandelaar in de specialistische ggz (sggz).

Een BIG-loze masterpsycholoog is dus ‘slechts’ basispsycholoog, ook al heeft die meerdere postmasteropleidingen gevolgd. Een uitstekende psycholoog dus, maar zonder BIG-registratie.

Het is belangrijk dat het kabinet de wo-master klinische psychologie aanpast naar drie jaar, zodat de BIG-registratie ingevoegd wordt in de opleiding zoals nu bij tandartsen, apothekers en artsen het geval is. Daar is haast bij – het aantal patiënten neemt toe, en veel patiënten moeten al veel te lang wachten.