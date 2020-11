Omarmd door Silicon Valley en de coaching-industrie: de 2000 jaar oude ‘Stoa’-filosofie

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, haast een ander tijdperk: die maanden dat de coronapandemie net was uitgebroken en er naast de schok en de angst en de bezorgdheid ook een gevoel van saamhorigheid heerste, zelfs een zeker optimisme, dat het virus misschien ook wel voor goede dingen zou kunnen zorgen: een doorbraak naar een duurzame economie; de mensheid teruggeworpen op wat écht essentieel was in het leven. De lucht schoner. De binnensteden niet meer door toeristen overspoeld. „De natuur roept ons op tot bezinning”, concludeerde mindfulness-coach Thomas Witteveen. En trendforecaster Lidewij Edelkoort kondigde in Vogue aan: „Deze crisis kan onze redding zijn.”

Het was allicht geen toeval dat veel van deze geluiden juist uit de hoek van inspirational speakers en mental coaches klonken. Transities en alles wat daarbij aan innerlijke groei en zelfreflectie komt kijken, zijn nu eenmaal hun métier. In de jaren vóór corona is het aantal mental coaches in Nederland vertienvoudigd: van een krappe vijfhonderd tot meer dan vijfduizend.

Transitie-workshops en ‘persoonlijke groei’-trainingen schoten als paddestoelen uit de grond, in de eerste plaats om de uitdijende managersklasse in bedrijven en overheidsorganisaties te helpen om ‘verbinding’ en ‘visie’ te zoeken, leiderschapskwaliteiten uit hun eigen positieve energie te laten putten en zo ‘mensen te brengen van de plek waar ze zijn naar de plek waar ze niet zijn geweest’, aldus de School voor Transitie, waar je voor een midweekje ‘aandacht voor jezelf’ en ‘kwetsbaarheid tonen’ 3.495 euro kwijt bent.

Daarnaast, in een iets minder exorbitant maar nog steeds behoorlijk lucratief marktsegment, zijn er de mindfulnesscursussen en yogaretraites voor dolende millennials. De burnoutklachten, die zo langzamerhand synoniem aan die generatie zijn geworden, spelen overigens evenzeer onder de rest van de bevolking: meer dan een miljoen Nederlanders per jaar heeft ermee te kampen. Een groeimarkt, kortom, die hele coaching-industrie. En die draait niet alleen om workshops en cursusdagen. Ze levert ook een aardige productie aan boeken af: een klassieker als The Seven Habits of Highly Effective People van Stephen R. Covey verkocht wereldwijd meer dan 25 miljoen stuks. Jordan Peterson, de Canadese klinisch psycholoog die zich tot YouTube-held van jonge alt-right misogynen ontpopte, verkocht drie miljoen exemplaren van zijn 12 Rules for Life. Ook al niet weg te denken van de bestsellertafels is The Subtle Art of Not Giving a F*ck van Mark Manson, goed voor acht miljoen verkochte exemplaren.

Maakbaarheid

Alleen al de titels van deze boeken maken duidelijk wat de aantrekkingskracht ervan is: hier heeft u twaalf regels om te leven; zeven gewoonten om u eigen te maken, zes minuten per dag om in uw dagboek te schrijven, en vijf uur ’s ochtends als aanbevolen tijdstip om op te staan.

Het is een wonderlijke paradox: aan de ene kant benadrukken zelfhulpboeken de autonomie van hun lezers en de maakbaarheid van hun levens. Aan de andere kant leggen ze exact uit hóe dat leven geleefd moet worden. Vrij van de bevoogding van de kerk, blijken miljoenen lezers behoefte te hebben aan auteurs die hun vertellen hoe ze moeten leven.

De coronacrisis wierp de vraag op of al deze zelfhulpgoeroes en mental coaches nu werkelijk geïnteresseerd waren in structurele maatschappelijke veranderingen, zoals ze dat bij het uitbreken van de pandemie impliceerden – en zoals eigenlijk hun hele werk dat impliceert. De Amerikaanse hoogleraar Management Ronald Purser gelooft er niets van. In zijn boek McMindfulness (2019) betoogt hij dat de hele coaching-industrie met zijn meditaties en retraites feitelijk de bestaande neoliberale orde in stand houdt door de verantwoordelijkheid van stress en overspannenheid bij de mensen zelf te leggen, en niet bij het kapitalistische systeem dat hen al die werkdruk oplegt. Zoals al te overtuigde aanhangers van positivity thinking ook nog wel eens kankerpatiënten voor hun eigen ziekte verantwoordelijk houden: iets wat Rhonda Byrne letterlijk deed in haar bestseller The Secret (2006 – meer dan 35 miljoen verkochte exemplaren).

Tegen dat soort vermorzelend inner strength-geloof is de laatste jaren ook binnen de coaching en zelfhulpwereld een tegenbeweging ontstaan, waar ziekte, armoede en tegenslag niet zomaar als het gevolg van ‘onvolmaakte gedachten’ worden beschouwd. Misschien is het niet toevallig dat juist in 2020, het jaar van de pandemie, een nieuwe trend opvalt: een filosofische stroming uit het late Hellenisme en het Romeinse Rijk die er juist helemaal niet van uitgaat dat je alles wat er om je heen gebeurt zelf kan bepalen: het stoïcisme, ook wel bekend als de Stoa, omarmt het feit dat er ontzettend veel in het leven is waar je helemaal niets aan kunt veranderen. De kunst is om je daar niet op blind te staren.

Sobere diëten

Een aantal van de verkoopsuccessen die ik net al noemde, zoals The Seven Habits of Highly Effective People en The Gentle Art of not Giving a f*ck, staan vol met stoïsche principes. Opvallend is ook de populariteit van de Stoa onder de grote tech-bedrijven in Silicon Valley, waar schatrijke CEO’s en developers zich aan ascetische oefeningen onderwerpen. Via podcasts en blogs met namen als Daily Stoic, New Stoa en The Practical Stoic Podcast worden tips over blootvoets hardlopen, stilte-retraites en sobere diëten uitgewisseld.

De bronteksten van de Stoa zijn eigenlijk maar van drie schrijvers afkomstig: Lucius Aenaeus Seneca (4 v.Chr.–65 na Chr.), een hooggeplaatst adviseur van keizer Nero, de vrijgelaten slaaf Epictetus (50–135 n. Chr.) en keizer Marcus Aurelius (121-180 n. Chr.), die tijdens zijn veldtochten zijn Meditaties schreef. Alle drie waren praktisch ingestelde denkers: hun ideeën moesten toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Ze schreven die dan ook meestal op in de vorm van persoonlijke adviezen.

Een selectie van hun teksten verscheen dit jaar in de bundel Op weg naar vrijheid. Stoïcijnse teksten voor tijden van crisis, die slim inspeelt op de populariteit die de Stoa nu weer geniet. In twintig korte hoofdstukken komen allerlei bekende problemen van deze tijd voorbij, van keuzestress tot uitstelgedrag, van eenzaamheid tot angst voor de dood. Dat werkt verrassend en relativerend; om te bedenken dat mensen tweeduizend jaar geleden met dilemma’s kampten die wij nu als typische moderne luxekwalen beschouwen: ‘De overbodigheid van veel dingen beseffen we vaak pas als ze eenmaal gaan ontbreken’, schrijft Seneca bijvoorbeeld over materiële overdaad. ‘We gebruikten ze niet omdat we dat moesten, maar omdat we ze hadden.’ Het had zo uit een van Marie Kondo’s ontspullingsvideo’s kunnen komen. Of wat te denken van Seneca’s verzuchting over al die jongeren om hem heen die zich druk maakten om wat anderen van hen vonden – tweeduizend jaar voor de komst van sociale media: ‘Wat een kwelling jezelf de hele tijd in de gaten te houden! Steeds die angst dat iemand je een keer ziet zonder je gebruikelijke masker! Elke keer dat iemand ons aankijkt is dat meteen een oordeel, denken we [...] het is toch geen aangenaam of veilig leven wanneer je steeds zo’n façade moet ophouden.’

Verdienmodel

Door dit soort tijdloze passages in Op weg naar vrijheid is het niet moeilijk te begrijpen waarom de denkbeelden van de Stoïcijnen ook nu nog veel weerklank vinden. Omringd door een overdaad aan prikkels groeit de behoefte om een essentie te vinden, en daar onze aandacht op te richten. Het is deze kerngedachte die in alle stoïsch geïnspireerde zelfhulpboeken in hapklare schema’s en stappenplannen zijn verwerkt.

De historische bronteksten in Op weg naar vrijheid zijn aanzienlijk interessanter om te lezen. Ook al is deze bloemlezing ontstaan uit een collegereeks die samensteller Lammert Kamphuis gaf op de School of Life, ook zo’n bolwerk van zelfontplooiing-workshops. Zijn neiging om een graantje mee te pikken in de mental coaching-industrie is beperkt gebleven tot de millennialvriendelijke hoofdstukindeling en de wat al te opzichtige poging om ook de coronacrisis nog even aan te grijpen: ‘Je voelt je kwetsbaarder dan je dacht te zijn. In 2020 hebben weinig mensen dat niet aan den lijve ondervonden [...] Tijdens globale en persoonlijke crises kunnen we ons opgesloten voelen in zorgen, stress en verdriet.’

Gelukkig ligt de aandacht van de bloemlezing verder volledig bij de bronteksten, waardoor je als lezer een mooie kennismaking krijgt met wat de Stoïsche school aan verschillende inzichten te bieden heeft. Wat na het lezen van de bundel je met name bijblijft is hoezeer het accent ligt op berusting: ‘Niemand kan alles hebben wat hij wil, maar dit kan wel: niet willen wat je niet hebt, blij zijn met wat voorhanden is.’

Vergeleken met de hysterische maakbaarheidssprookjes van de esoterici is het een verademing, maar tijdens het lezen van Op weg naar vrijheid drong de vraag zich steeds meer bij me op of in de Stoa de balans niet al te ver naar de andere kant doorslaat. Met name de teksten van Epictetus, in zijn denken gevormd door zijn jaren als slaaf, zijn er voortdurend op gespitst om ook in de meest erbarmelijke omstandigheden een staat van onaantastbaarheid te bereiken: ‘Je moet niet verlangen dat de dingen gebeuren zoals jij wilt dat ze gebeuren, maar je moet de dingen willen zoals ze gebeuren: dan zal je levensweg gelukkig zijn.’

De Stoïsche filosofie lijkt eerder gericht om de status quo te verdragen dan om die te veranderen. In de onzekere tijden van het Romeinse Rijk, waar een keizer op elk moment kon beschikken over leven en dood van zijn burgers (waar Seneca zelf ook het slachtoffer van werd), was zo’n levensinstelling wellicht bittere noodzaak.

Maar of de berustende levenslessen van de Stoïcijnen nu, in onze tijd, inspiratie kunnen bieden voor de grote transitie, waar zovelen het in de beginfase van de coronacrisis over hadden? Het omgekeerde lijkt eerder het geval: het feit dat de coaching-industrie en de grote techbedrijven van Silicon Valley de Stoa moeiteloos in hun verdienmodel hebben weten te integreren, doet vermoeden dat ze geen enkel belang zien om de status quo te doorbreken, maar om hun gebruikers – en misschien ook wel zichzelf – te leren om haar te verdragen.



Lammert Kamphuis (red): Op weg naar vrijheid. Stoïcijnse teksten voor tijden van crisis. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Op weg naar vrijheid. Stoïcijnse teksten voor tijden van crisis. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 256 blz. € 15,-