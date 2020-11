Privacytoezichthouder wil verdubbeling budget om taak te kunnen uitvoeren

Het budget van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet de komende jaren minimaal verdubbeld worden, anders kan het niet aan zijn wettelijke taak voldoen. Ook moet het personeelsbestand flink worden uitgebreid: van 184 naar 470 voltijdbanen (fte). Daarvoor pleit AP donderdag op basis van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie. Dat ministerie beslist over het budget en de capaciteit van de toezichthouder.

Uit het door accountant KPMG uitgevoerde onderzoek blijkt dat de toezichthouder nu „niet aan haar wettelijke taak voldoet” en steeds verder achterloopt op nieuwe ontwikkelingen. Zo bleven 1.850 klachten van burgers op de plank liggen, heeft de toezichthouder onvoldoende mankracht om boetes op te leggen en kregen vorig jaar slechts 0,3 procent van de 27.000 meldingen van datalekken opvolging in de vorm van een onderzoek.

Lees ook: Met zo weinig boetes schrikt de privacywaakhond nog niet echt af

‘Lachwekkende’ achterstanden

Ook komt het toezicht op algoritmes die persoonsgegevens verwerken niet van de grond waardoor risico’s ontstaan „op het gebied van discriminatie, uitsluiting en schending van rechten van burgers”. Afgelopen week noemde voorzitter Aleid Wolfsen de achterstanden bij zijn organisatie in dagblad Trouw „lachwekkend”.

In vergelijking met andere grote toezichthouders in Nederland, zoals de Autoriteit Consument en Markt of de Autoriteit Financiële Markten, is de AP klein. Dit terwijl de waakhond „toezicht houdt op meer organisaties dan welke andere Nederlandse toezichthouder dan ook”.

Het is niet voor het eerst dat de AP om meer geld en mankracht vraagt. Zo liet de toezichthouder in 2017, een jaar voor de inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywet AVG, berekenen hoeveel geld het nodig zou hebben onder de nieuwe wet. Hieraan werd maar mondjesmaat voldaan. „Dit betekent dat de AP al langere tijd niet aan haar taken kan voldoen”, concludeert de toezichthouder dan ook donderdag.

Lees ook: Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt meer privacyklachten