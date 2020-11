Pompeo: internationale BDS-beweging is antisemitisch

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaat de zogeheten BDS-beweging aanmerken als „antisemitisch”. Dat heeft hij donderdag gezegd tijdens een persconferentie in Jeruzalem, aldus persbureau AP. Ook roept hij andere landen op om „de beweging te herkennen als de kanker dat het is”. De wereldwijde beweging roept op tot boycots, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël vanwege mensenrechtenschendingen die het land zou begaan en de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden.

„Wij zullen onmiddellijk stappen ondernemen om te onderzoeken welke organisaties zich inlaten met het haatdragende gedrag van BDS”, zei Pompeo. „Dan trekken we de steun van de Amerikaanse overheid in.” De minister gaf verder geen details en maakte niet bekend welke organisaties nu dreigen hun financiering te verliezen.

De Verenigde Staten scharen zich met het besluit achter Israël. Het land, dat de boycots van de beweging als discriminerend ziet, voert al jaren een strijd om de BDS-beweging internationaal als antisemitisch erkend te krijgen. In 2017 maakte Israël het wettelijk mogelijk om aanhangers van BDS het land uit te zetten. Vorig jaar verklaarde ook het Duitse parlement de beweging als antisemitisch.

Later op de dag brengt minister Pompeo een bezoek aan de door Israël bezette Golanhoogten. Dit bezoek is omstreden omdat de annexatie van het gebied in de jaren tachtig in strijd is met het internationaal recht. In maart vorig jaar besloot president Donald Trump echter dat het tijd was om de Israëlische soevereiniteit te erkennen.