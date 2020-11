Nieuwe poederbrieven in centrum Amsterdam en Roermonds ziekenhuis

Opnieuw zijn donderdag poederbrieven aangetroffen. Aan het eind van de ochtend dook een poststuk op aan de Prinsengracht, in het centrum van de hoofdstad. Waar die was bezorgd en aan wie die was gericht, maakte de politie niet bekend. Enige uren later maakte de Limburgse politie bekend dat ook een poederbrief was ontdekt in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond.

Explosievendeskundigen van de politie hebben onderzoek gedaan naar het stuk in Amsterdam. Wat de brief bevatte, is vooralsnog onduidelijk. Niemand is gewond geraakt. Ook over de brief in Roermond zijn nog geen details bekend. Sinds dinsdag waren al vijftien keer eerder poederbrieven bezorgd aan bedrijven in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Best. Of tussen de brieven een verband bestaat, wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op getuigen. Vrijdag verwacht de Amsterdamse politie met meer informatie te komen over de brieven, laat een woordvoerder weten.

Eerder dit jaar opende de politie ook al een onderzoek naar aanleiding van een golf verdachte pakketjes, toen betrof het bombrieven. Die waren onder meer gericht aan hotels en bankkantoren. Destijds ging het om afpersing: met de brieven werd gepoogd om bedrijven bitcoins afhandig te maken. Of die bombrieven op enigerlei wijze verband houden met de poederbrieven van deze week, is ook nog onderwerp van onderzoek.

