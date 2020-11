Minister geeft cryptobedrijven extra tijd voor verplichte registratie

Cryptobedrijven krijgen meer tijd om hun registratie bij De Nederlandsche Bank (DNB) rond te krijgen. Aanvankelijk moesten zij uiterlijk 21 november voldoen aan door DNB gestelde eisen, maar in reactie op een brandbrief van de sector laat minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) donderdag weten dat de bedrijven ook zonder afgeronde registratie hun werkzaamheden niet direct hoeven te staken. Na die eerder gestelde deadline van 21 november geldt een overgangsperiode voor bedrijven waarvan verwacht wordt dat ze op korte termijn niet aan de eisen voldoen.

Sinds mei dit jaar moet dit soort bedrijven, dat voor klanten handelt in cryptovaluta zoals bitcoin, zich laten registeren om in Nederland te kunnen opereren. Volgens de branche zijn de eisen die de toezichthouder daarvoor hanteert, waaronder een aantal antiwitwasregels en screenings, strenger dan voor andere financiële instellingen. Afgelopen maandag stelde DNB dat veel bedrijven dreigden niet te voldoen aan de eisen. Er zijn 38 registratie-aanvragen in behandeling genomen; tot nu toe zijn tien bedrijven erin geslaagd zich te registreren. DNB gaat met de bedrijven die de deadline dreigen te missen in gesprek over hun registratie.

Door de versoepeling kunnen cryptobedrijven, indien zij zijn begonnen met hun registratie, na 21 november gewoon doorwerken. Op deze manier worden „partijen die net iets meer tijd nodig hebben voor hun registratieaanvraag” tegemoetgekomen, schrijft Hoekstra. Hij stelt verder in de brief dat de termijn voor registratie niet formeel wordt verlengd. Daarvoor zou een wetswijziging nodig zijn.

Overigens zijn niet alleen de strenge eisen, maar ook de hoge kosten die DNB rekent voor toezicht op de sector, een punt van kritiek van de cryptobedrijven. Donderdag werd die klacht ook herhaald door de brancheorganisatie Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN).