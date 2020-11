Kalligrafie: mindful kliederen met inkt

Riedel Vivant, want waarom zou je je penpunten afspoelen in een lélijk glas? vindict.nl , € 8,70

Rosanne Boxum (27): ‘Het kan altijd nog mooier, nog strakker’

Rosanne Boxum (27), eigenaar kalligrafiestudio, Zwolle

„Voor mij is kalligrafie een perfecte manier om helemaal offline te zijn, lekker te werken met papier en inkt, met mijn handen. Een mindful moment, je kunt er helemaal in verdwijnen. Als ik ga zitten, is er zó een uur voorbij.

„Met kalligrafie ben je nooit klaar met leren: een nieuwe stijl, het kan altijd nog mooier, nog strakker. Praktisch kun je het gebruiken voor het schrijven van een persoonlijk kaartje aan iemand of een gedicht uitschrijven, maar ik doe het meer voor het proces dan voor het eindresultaat. Zeker nu we veel binnen moeten zitten, is het perfect om te doen, met een kop chocolademelk aan tafel zitten en schrijven.

„Als je ermee wilt beginnen zijn twee dingen slim om te doen. Eén: verdiep je in welk type materiaal je wilt, er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen kalligrafie met platte of spitse penpunt. En behalve het materiaal is het ook belangrijk om de basistechniek te leren voordat je de winkel leegkoopt, via een cursus of gratis via YouTube. Je kunt het beste beginnen met het leren van de negen basisvormen. Vanuit deze vormen kun je namelijk alle letters en woorden schrijven.”