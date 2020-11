Mijn hengel is het zwaard van Lancelot

Voor ik van wal steek moet ik nog iets uitleggen. Meteen na aankomst op ’t eiland Ibiza schuimde ik met de vinger op de kaart allerlei verborgen calas af, kreken en zeebochten; de volgende nog magischer dan de vorige, oogverblindende tinten mintgroen en ultramarijn, omgeven door schelpen en spectaculaire rotsformaties vol cactusbloemen en tamarinden; Bob Ross kon ieder moment opduiken. Soms moest ik langs rotspartijen naar beneden klauteren, maar deze strandjes vielen af, daar het parcours tussen auto en waterkant behapbaar moest zijn: per slot moest ik de opgetuigde kajak op mijn hoofd, als een Zimbabwaanse boerin met sprokkelhout, naar het water sjouwen.

De hele kustlijn leek uitgestorven, vrijwel alle strandtentjes waren potdicht, nergens kabaal en schranspartijen, nergens rommel en vertier – en dat op klaarlichte dag op zonnig Ibiza! Je mag alles van corona vinden, maar dit is absoluut een verrukkelijke bijwerking.

Één barretje hield hoopvol de deuren open, de in slaap gesukkelde ober veerde verschrikt op toen-ie hoorde: ‘Que pasa amigo! Un tónico por favor!’ Zichtbaar opgetogen beende hij naar de ijskast.

Toen ik ten slotte, het schemerde al, bij mijn laatste blue lagoon aanbelandde, sloot ik m’n ogen. De zoete lucht, de kabbelende golfjes, het tintelende water vol verse vis, alles smolt samen tot één kalme, welluidende biotoop. Hier staan is sterven en als de hemel bestaat moet-ie er zo uitzien.

Ik liep terug naar de auto, pakte m’n hengel uit de kofferbak, stroopte m’n broek boven de knieën en waadde tot aan de branding. De stok hield ik fier naar voren, met de punt gericht op de horizon die donkerrood werd, als het bloed van de grote vis die mij daar opwacht.

Zo stond ik daar in de avondgloed, de hengel bezwerend in m’n hand als het zwaard van Lancelot, turend in de verte vanaf een godverlaten stukje aarde. Ik dacht aan de eerste Aboriginal die 42.000 jaar geleden in Oost-Timor zijn hengel uitwierp, ik dacht aan Robinson Crusoë die in zijn uppie de schepping overdeed en garnaaltjes ving met z’n handen…

Ik weet niet hoelang ik daar stond, maar één ding wist ik zeker: voor dag en dauw zal ik hier te water gaan; het mag vloeien, het mag ebben, wie niet waagt zal ’t niet hebben. Toen draaide ik mij om en liep terug naar mijn Ford Ecosport.

Onderweg naar huis reed ik langs Eroski, de supermercado waar ik mijn dagelijkse portie aas, verse inktvis en dikke garnalen, liet wegen en inpakken. Ik betaalde met de pinpas en sliep die avond op een groot zacht bed met airco aan de muur.

Ik weet het, een Robinson of Aboriginal ben ik niet, maar laat mij maar even dromen.