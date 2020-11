‘Meeste politiesystemen voldoen niet aan politiewet’

Verreweg de meeste politiesystemen voldoen niet aan de politiewet. Dat schrijft dagblad Trouw donderdag op basis van onderzoek van privacyorganisatie Bits of Freedom. Bijna 90 procent van de ict-systemen waar agenten dagelijks mee werken, scoren onvoldoende op het gebied van privacy en beveiliging, blijkt uit een politierapport dat Bits of Freedom heeft opgevraagd middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Uit een analyse van de privacyorganisatie blijkt bovendien dat geen van de 36 onderzochte systemen voldoet aan de aanvullende eisen die de politie aan sommige systemen stelt. Zo zou in de helft van de gevallen de autorisatie niet op orde zijn waardoor agenten die bijvoorbeeld van functie wisselen toegang behouden tot databases die ze bij hun eerdere functie gebruikten. Ook zouden gegevens „vaak veel te lang bewaard” worden en zou het niet duidelijk zijn of de beveiliging op orde is omdat de beveiligingsrisico’s niet in kaart zijn gebracht.

De onderzochte ict-programma’s zijn systemen die „te allen tijde draaiende moeten blijven, zodat de politie haar werk kan doen”, schrijft Bits of Freedom. Het gaat bijvoorbeeld om systemen waarin veelplegers en kentekens worden geregistreerd, programma’s waarmee aangiften en verhoren worden opgenomen en applicaties waarmee onderling informatie wordt uitgewisseld. De politie laat in een reactie aan Trouw weten dat haar eigen onderzoeken streng zijn geweest. „Dat betekent dat ook als een applicatie maar op een klein punt niet op orde is, die niet voldoet”, schrijft het dagblad.

Bits of Freedom roept toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de politie te beboeten. „Het is te gek voor de woorden dat de politie hier al jarenlang mee wegkomt”, schrijft de organisatie. De toezichthouder constateerde al eerder dat politiesystemen niet altijd voldoen aan de wet. Zo moest de politie in september 2018 een dwangsom betalen omdat de controle op de inzage van politiegegevens ondanks een eerdere waarschuwing van de AP nog altijd onvoldoende was.