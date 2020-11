Lokale partijen grote winnaar bij herindelingsverkiezingen

Bij de herindelingsverkiezingen in zeven gemeenten in Groningen en Noord-Brabant hebben met name de lokale partijen het goed gedaan. Ondanks de uitbraak van het coronavirus lag de opkomst daarnaast in alle gemeenten boven de 44 procent. Er waren in totaal ruim 115.000 mensen stemgerechtigd.

Vanaf 1 januari fuseren er in beide provincies gemeenten. Zo gaan in Groningen Appingedam, Loppersum en Delfzijl op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Inwoners van de drie gemeenten gingen op woensdag naar de stembus om de nieuw te vormen gemeenteraad te kiezen. Fusiepartij Lokaal Belang Eemsdelta, bestaande uit lokale partijen uit de drie fuserende gemeenten, kreeg elf zetels. Daarmee werd een grote overwinning gehaald op partijen als PvdA (vijf zetels) en VVD, Christenunie en CDA (ieder drie zetels).

De gemeente Haaren in Noord-Brabant wordt opgesplitst vanaf 1 januari. Zo wordt het dorp Haaren aan Oisterwijk toegevoegd, gaat het dorp Esch naar de gemeente Boxtel en wordt Helvoirt aan de gemeente Vught toegevoegd. In Oisterwijk kregen de VVD en de Partij Gemeente Belangen beiden zes zetels. In Vught won de lokale partij Gemeentebelangen de verkiezingen met zes zetels, terwijl de D66 vijf zetels kreeg. De partij BALANS kreeg de meeste stemmen in Boxtel, terwijl de eveneens lokale partij Combinatie95 als tweede eindigde.