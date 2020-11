Leefstijl in coronatijd: even lekker je hoofd leegwandelen

Martijn ter Welle (50), tijdens een wandeling

‘Mezelf gedwongen elke dag naar buiten te gaan’

Ik werkte eerst drie tot vier dagen per week op kantoor, nu zit ik zoveel mogelijk thuis. Mijn baan is in Nijmegen, dus dat scheelt me dagelijks twee uur reistijd. Sindsdien wandel of fiets ik minstens een uur per dag. Ik voel dat het niet alleen fysiek helpt, maar ook goed is voor mijn hoofd. Ook merk ik verschil: af en toe loop ik twee uur of langer. Toen ik dat voor het eerst deed, had ik twee dagen spierpijn, nu helemaal niet meer.

„In het begin van de coronacrisis sliep ik wel slechter. Ik heb een eigen bedrijf in de reisbranche en ik had veel zorgen om de zaak. Ook was de hele dag binnenzitten en naar een scherm staren niet goed voor me. Ik ging obsessief alle nieuws rond de pandemie volgen, tot ik tegen overspannen aan zat. Toen ik dat merkte, heb ik mijzelf gedwongen elke dag naar buiten te gaan. Qua nieuws lees ik alleen de krant één keer per dag.

„Tijdens de eerste golf sloop er wel wat meer alcoholinname in. Omdat we weinig mensen zagen, spraken we bijna elke dag met de buren af. Daar kwam dan toch steeds een drankje bij. Inmiddels beperken we dat tot het weekend.”

