Aquarelleren: leren het resultaat voor lief te nemen

Een keramieken mengpalet is fijn voor thuis of in de studio, want lekker stabiel. Een handgemaakte van OaZoCeramics bijvoorbeeld, te koop via etsy.com , € 53,60

Aquarelverfpapier is er in allerlei structuren. Experimenteer met verschillende soorten: Grain fin (fijne korrel), satiné (hot-pressed) of torchon (grove korrel). Hahnemühle Britannia, 50x65cm, 300gram satiné-vel, vanbeekart.nl , € 1,70

Joost Alferink (56): ‘Je kunt van tevoren niet verzinnen hoe de verf vervloeit’

Joost Alferink (56), productdesigner, Amsterdam

„Ik begon met aquarelleren toen ik stress had door mijn vorige bedrijf. In de avond een uurtje schilderen vond ik een bevredigende, gedachteloze actie. Als een aquarel net af is, ben ik vaak ontevreden over het resultaat, maar de volgende dag vind ik het verrassend goed – alsof kaboutertjes aan mijn werk hebben gezeten. Je kunt van tevoren niet verzinnen hoe de verf vervloeit. Dat is het wonder van aquarelleren: je hebt er geen controle over, en je kunt het niet corrigeren met nieuwe lagen erover.

„Aan het begin van de pandemie werd ik benaderd om illustraties te maken voor een boek. Voor het eerst stond ik mezelf toe om overdag te schilderen, naast mijn werk. Mijn concentratie en aandacht voor het schilderen werden beter, ik verdiepte me in kwasten, verf en papier, keek naar tutorials en ging andere aquarellisten volgen op sociale media.

„Intussen ben ik de helft van de werkweek productontwerper en de andere helft aquarellist. Nu ik dagelijks uren schilder, voel ik die gedachteloosheid nog steeds. Ik ken geen andere bezigheid waar ik zo in kan opgaan.

„De eerste aquarel die ik maakte, met een mooie set van Talens – een lege ginfles met orchideeën erin – heb ik nog niet kunnen overtreffen. Die ginfles heb ik al dertig keer geschilderd, steeds met andere bloemen erin, maar in die eerste zit iets… onbevangenheid. Aquarelleren leert je loslaten: je moet je focussen op de onderdelen die goed gelukt zijn en het totaal voor lief nemen.”