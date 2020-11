Lager salaris voor omroepbazen vanaf januari 2021

Minister Arie Slob (Media, CU) snijdt in de topsalarissen in Hilversum. Vijfentwintig van de veertig omroepbestuurders gaan vanaf januari tienduizenden euro’s minder verdienden, zo maakte hij donderdag bekend. Nu mogen de bestuurders allemaal nog evenveel krijgen: maximum 209.000 euro per jaar (de WNT-norm). De regeling geldt ook voor bestuurders van regionale omroepen.

In het nieuwe jaar maakt Slob een nieuwe verdeling naar grootte van de omroepen. Dominique Weesie van PowNed zakt daardoor van 188.000 naar 148.000 euro. Ook zijn collega’s van WNL en Human vallen in die categorie (categorie 4). Jan Slagter van Omroep MAX mag voortaan niet meer verdienen dan 193.000 euro (maar dat deed hij al), evenals zijn collega’s van EO, MAX en VPRO (categorie 3). De NTR-baas krijgt maximaal 176.000 euro (categorie 2). De bestuurders van de vier grote omroepen, en die van het centraal bestuur van de NPO, kunnen gerust ademhalen: ze hoeven niets in te leveren (categorie 1). De bestuurders, ook van de kleinere omroepen, krijgen zeven jaar om de salarissen af te bouwen. Nieuwe directieleden verdienen direct bij hun aantreden het lagere salaris.

De topsalarissen bij de publieke omroep zijn de Haagse politiek al lang een doorn in het oog. In het Kamerdebat van 4 november zei Slob nog dat hij er ‘rode uitslag’ van kreeg. Over het aanpakken hiervan zei hij: „Dat is echt even de vlag uitsteken, want hier hebben we heel lang over gedebatteerd.”

Overigens zitten de echte topverdieners – die boven de WNT-norm verdienen – niet bij de directeuren, maar bij de presentatoren. Volgens Slob zijn dat er wel steeds minder: in 2009 waren er nog zeventien presentatoren die boven de WNT-norm verdienden, volgend jaar nog drie. De slimste presentatoren laten zich echter niet rechtstreeks uitbetalen door een omroep, maar via hun eigen productiebedrijf; de zogenoemde ‘sjoemelconstructie’. Dat valt vooralsnog buiten het zicht en de macht van de minister, hoe graag hij dit ook wil veranderen: „Het is publiek geld, gemeenschapsgeld en ik wil dat daar op een fatsoenlijke manier mee om wordt gegaan; transparant, te volgen en ook in redelijkheid.”

Lees ook: Voor iedere groep een eigen omroep. Dit zijn de kandidaten