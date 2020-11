Naaien: zelf je kleren maken

De tijd dat naaimachines standaard werden geleverd met degelijke bedekking is voorbij, tegenwoordig is een dun stofhoesje de standaard. Een speciale tas, met vak voor voetpedaal, is geen overbodige luxe. bekkersnaaimachines.nl , € 23,50

Voor wie serieuzer aan de slag wil, bijvoorbeeld door te mouleren, is een paspop onmisbaar. Ook fijn als je geen zin hebt steeds te (laten) passen. In maat S of M, allebei verstelbaar. lidl-shop.nl , € 119,00

Het cadeau voor een ervaren zelfmaker is een lockmachine, een naaimachine die in één handeling afsnijdt, afwerkt en stikt. Zeer geschikt voor de verwerking van tricot, maar ook om een rolnaad en onzichtbare zomen te maken. De Lewenstein Multilock 700DE is de beste in zijn prijsklasse, volgens speciaalzaak Matson in Rotterdam. matson.nl , € 299,00

De voor de hand liggende woordgrap laat ik maar voor wat het is. De ondubbelzinnige versie dus maar: het eerste naaiboek van voormalig pornoster Bobbi Eden, Naaien@Home met Bobbi Eden (uitgeverij Nijgh & Van Ditmar) met patronen voor het hele gezin, zoals een hoodie, sweatshirt, joggingbroek en jumpsuit. Alles in tricot en geschikt voor beginners. € 17,50

Goed garen is onmisbaar, maar zomaar kleuren kopen is zinloos – tenzij stiksels moeten contrasteren, moet garen precies dezelfde kleur hebben als de stof. Maar zwart en wit is altijd goed, polyester geschikt voor bijna alle materialen. huissteden.nl , € 13,95

Natuurlijk staat bol.com vol naaimachines, maar koop liever rechtstreeks bij een vakman, dan kun je bij problemen of onduidelijkheden nog eens langsgaan. Wouters naaimachines heeft bijvoorbeeld filialen in Amsterdam, Haarlem, Soest en Almere en beveelt deze Husqvarna HClassE10 aan voor starters. naaimachinecentrale.nl , € 161,00

Sabine Lesbesque (55): ‘De tops van nu zijn geen hogere wiskunde’

Sabine Lesbesque (55), architectuurhistoricus bij de gemeente Amsterdam

Sabine Lebesque begon kleren voor zichzelf te maken toen ze elf was: haar moeder had geen zin meer om Oilily-jurken voor haar na te maken. Ze begon met een simpel rokje, en hield nooit meer op. Broeken, winterjassen, pakken, ze heeft het allemaal gemaakt. „Ik doe het liefst iets met mijn handen, maar voor mijn werk zit ik vooral achter een scherm, of moet ik praten.”

Lebesque heeft nooit met bestaande patronen gewerkt. Ze zoekt uit hoe een kledingstuk in elkaar zit en tekent dan haar eigen patroon. Als ze voor zichzelf iets maakt, knipt ze de stof expres te ruim en speldt ze de delen op haar lichaam af tot alles precies past. „Het is eigenlijk kneden met stof wat ik doe. Soms pakt het anders uit dan ik dacht, dat maakt het spannend.” Sinds kort heeft ze een eigen kledinglijn, Suba Couture, door haar ontworpen en geproduceerd in Senegal.

Beginners raadt ze aan eerst te oefenen op het maken van rechte stiksels en het dan „gewoon te doen”, bijvoorbeeld door een tasje of een topje te maken. „Vroeger droegen we heel ingewikkelde bloesjes, maar de tops van nu zijn echt geen hogere wiskunde. Je kan ook een broek die je niet meer draagt uit elkaar halen. Teken de delen over op patroonpapier en maak hem na van een goedkope stof. Hoe je een rits moet inzetten of een knoopsgat maakt, is op YouTube te vinden. Dat het in het begin nog niet alles perfect is, geeft niks.”