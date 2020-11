IS-verdachte gearresteerd in Grieks vluchtelingenkamp

In een vluchtelingenkamp in Griekenland is een Syrische man gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van de terroristische groepering Islamitische Staat. Dat melden persbureau Reuters en Griekse media donderdag. De 27-jarige man, die in het kamp woonde met zijn vrouw en kinderen, zou betrokken zijn geweest bij meerdere moorden.

De Syriër vroeg in 2018 in Griekenland asiel aan, waarna hij terecht kwam in vluchtelingenkamp Eleonas in Athene. Daar raakte hij woensdag betrokken bij een vechtpartij. De Griekse terrorismebestrijding zou al langer hebben geweten dat deze IS’er zich in het land begaf, maar niet precies waar. Na zijn arrestatie zou de Syriër hebben toegegeven dat hij de gezochte persoon was.

CNN Griekenland meldt dat de man is vastgelegd op een video-opname uit 2014 waarop IS-leden te zien zijn bij een groep mannen, ogenschijnlijk gevangenen. Volgens de Griekse politie gebeurt het niet vaak dat terrorismeverdachten in vluchtelingenkampen worden gearresteerd, aldus Reuters. Wel werd vorige week op basis van een internationaal arrestatiebevel in Zuid-Griekenland een statushouder aangehouden die eveneens verdacht wordt van betrokkenheid bij IS.