Make-uppen: het gezicht als canvas

Dragqueens die voor een vrouwelijke look gaan, zeggen vaak dat het gezicht pas af is bij de nepwimpers (soms stapels opeen). Van Queen Tarzi bijvoorbeeld. iciparis.nl , prijs varieert.

Mocht je ergens in ‘full face’ heen gaan, misschien zelfs gaan optreden (lees: zweten), dan is een goede ‘setting-spray’ een avondredder. Een bekende Nederlandse dragqueen ging met deze onder water en alles bleef perfect. kryolan.com , € 9,50

Een hele kast meesleuren is niet ideaal, dus een goede make-up-tas is welkom. Van Wouf bijvoorbeeld, dat ze maakt in verschillende groottes en met opvallende patronen. wouf.com , vanaf € 28,00

Jelle de Haan (18): ‘Ik begon met een paletje van de Action’

Jelle de Haan (18), student, Delft

„Make-up is voor mij een kunstvorm, met mijn gezicht als canvas. Ik kan mijn creativiteit erin kwijt. Leuk dat ik soms een TikTok heb die tienduizenden views krijgt of een foto op mijn Instagram met vijfhonderd likes, maar dat is niet de insteek. Ik begon zo’n twee jaar geleden – ik keek veel naar het programma RuPaul’s Drag Race – met een paletje van de Action, dat mijn zusje in een laatje had liggen, en eyeliner en wat make-up van mijn moeder. Er is bij make-up zeker wel een correlatie tussen prijs en kwaliteit.

„Ik denk dat door beauty-influencers als James Charles mijn make-up meer de kunstige kant op ging. Ik leer best visueel: als ik iets zie, pik ik het snel op. Mijn meest viral look was er een waarbij ik een regenboog rond mijn oog had getekend. Ik heb ook een keer pop-art gedaan, Mondriaan, De Sterrennacht van Van Gogh. Make-up als hobby is niet iets wat je dagelijks ziet, mensen zijn al snel verbaasd over wat je kunt. Een goede tip voor anderen: word niet sad als het halverwege nog niet mooi is, wees niet te perfectionistisch. Ik heb tijdens die Van Gogh ook drie mental breakdowns gehad en wilde alles eraf halen. Gewoon doen, en als je niet tevreden bent, ervan leren.”