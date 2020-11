Beeldhouwen: hakken, beitelen, schuren

Een beeld dat af is behandel je met was, olie of kleurverdieper. Akemi-steenwas, beeldhouwwinkel.nl , vanaf € 28,80

Een steen werk je verder af met waterproof schuurpapier in verschillende korrelgrootte. Bijvoorbeeld korrel 80 voor een eerste bewerking, daarna een steeds hogere korrelgrootte. Wil je de steen polijsten, schuur dan tot een korrelgrootte van 600 of meer. polyestershoppen.nl , vanaf € 0,45

Begin met een steen die eenvoudig te bewerken is, Speksteen bijvoorbeeld, en later de middelharde steen albast.

Jos Hamers (65): ‘Veel inspiratie haal ik uit de natuur’



Jos Hamers (65), gepensioneerd ict’er en beeldhouwer, Bunde

„Ik combineer graag contrasterende materialen, zoals steen en hout. Steen is koud en weerbarstig, hout organisch en soepel. Het is een uitdaging om van die twee samen één beeld te maken. In yoga heb je yin en yang, het harde en het zachte, het mannelijke en het vrouwelijke – dat zie je terug in mijn beelden. Tegenstellingen zijn er ook in de maatschappij, zeker nu met de pandemie: donker en licht, rijk en arm, haat en liefde. Toch moet het samengaan, want ondanks die polarisatie leven we in dezelfde wereld. Het samenvloeien van de twee materialen staat symbool voor onafscheidelijke verbondenheid.

„Ik heb altijd in de ict gewerkt, als software-architect. Beeldhouwen doe ik al twintig jaar, maar sinds drie jaar ben ik met pre-pensioen en heb ik meer tijd voor mijn hobby. Ik experimenteer ook met kunststof en gips. Op papier maak ik eerst een schets en als dat bevalt, maak ik het beeld in klei. Het afgebakken beeldje gebruik ik als prototype. Soms wijk ik er vanaf, maar het is fijn om in 3D een uitgangspunt te hebben. Als je in hout of steen iets weghakt, kun je het niet meer terughalen, weg is weg.

„Ik haal veel inspiratie uit de natuur, organische vormen zoals vruchten en bomen. Vijgen uit de vijgenboom in mijn tuin heb ik gebruikt als voorbeeld voor twee beelden die samen ‘Affection’ heten, gemaakt van wit albast gecombineerd met walnotenhout. Daar ben ik zeker 200 uur mee bezig geweest. Ik doe alles handmatig want ik vind het vakmanschap mooi.

„Het nadeel van sociale media is dat je daar alleen de gelukte kunstwerken ziet, niet de mislukkingen. Maar die horen er wel bij. Ik heb wel eens in een steen gehakt die helemaal afbrokkelde. Die ligt nu in de tuin als versiering.”