Gezondheidsraad: vaccineer eerst zestigplussers en zieken

Zestigplussers en mensen met ernstige aandoeningen moeten als eerste gevaccineerd worden tegen Covid-19. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan het kabinet, dat deze donderdag is gepubliceerd. De Gezondheidsraad verwacht in het begin schaarste aan vaccins en denkt dat met het inenten van kwetsbare groepen „de meeste gezondheidswinst kan worden behaald”. Het zou in totaal om vijf tot zeven miljoen mensen gaan, schat de raad.

Nederland krijgt mogelijk begin volgend jaar de eerste vaccins geleverd van bijvoorbeeld de farmaceuten Pfizer en Moderna, die volgens de bedrijven zelf zeer effectief tegen corona zijn. Maar die leveringen zullen bestaan uit hoogstens een paar miljoen vaccins en dus zal Nederland bepaalde groepen voorrang moeten geven. In zo’n situatie, met naar verwachting nog een hoog aantal besmettingen, is een strategie die gericht is op „het verminderen van ernstige ziekte en sterfte” het meest logisch, schrijft de Gezondheidsraad.

Het inenten van ouderen boven de zestig en daarna mensen met ernstige ziekten zoals bijvoorbeeld hart- en longziekten, diabetes en nierziektes ligt dan voor de hand. De raad adviseert binnen de groep zestigplussers te beginnen met de oudste mensen.

Zorgverleners en mantelzorgers

Na deze groepen zou het kabinet moeten overwegen zorgverleners en mantelzorgers, die met kwetsbare mensen werken, te vaccineren. Dat is volgens de Gezondheidsraad logisch omdat zij „een besmettingsrisico” vormen. Daarna komen ook andere zorgverleners die patiënten verzorgen in aanmerking voor het vaccin, omdat ook zij een verhoogd risico lopen besmet te raken. Bij die keuze kan het kabinet ook de continuïteit van de gezondheidszorg meewegen, schrijft de Gezondheidsraad. Uitval van zorgverleners door ziekte kan leiden tot een overbelasting van de zorg.

Lees ook: Het vaccin levert tal van lastige keuzes op

De raad benadrukt in het advies, Strategieën voor Covid 19-vaccinatie, dat er nog veel onzekerheden rond de vaccins zijn en dat de strategie van het kabinet mogelijk tussentijds moet worden aangepast. Als het aantal besmettingen juist laag is als de vaccins beschikbaar komen „levert het mogelijk meer gezondheidswinst op om vooral in te zetten op het tegengaan van de verspreiding”. Dan is het inenten van ‘risicovormers’, waaronder jongeren, waar het virus meer rondgaat, logischer. Om dat te kunnen bepalen is meer informatie over de werking van de vaccins nodig. Nu is bijvoorbeeld nog onduidelijk of die ook voldoende helpen tegen het overdragen van de besmetting op anderen.

De Gezondheidsraad komt met een update van het advies zodra „daar aanleiding voor is”. Het kabinet neigt naar het eerst inenten van zorgmedewerkers en kwetsbare groepen, bleek maandag uit een uitgelekte notitie. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) komt binnenkort met een reactie op het advies van de Gezondheidsraad als hij zijn vaccinatiestrategie naar de Tweede Kamer stuurt.