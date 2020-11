Europese Commissie wil fors meer energie opwekken op zee

Om het doel van een CO2-neutraal Europa in 2050 te halen moet de komende decennia fors meer energie op zee worden opgewerkt. Vooral het aantal windparken op zee moet omhoog: van de huidige 12 gigawatt moet de capaciteit over dertig jaar groeien naar 300 gigawatt, dus 25 keer zoveel. Over tien jaar moet de capaciteit al vervijfvoudigd zijn.

Donderdag presenteerde de Europese Commissie deze duurzame ambities, als een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal. Het snel opvoeren van het aandeel hernieuwbare energie is voor de klimaatplannen cruciaal.

Op dit moment heeft Europa al een koppositie als het gaat om energieopwekking op zee, met 80 procent van de wereldwijde capaciteit. „Dit is een echt Europees succesverhaal”, zei Frans Timmermans donderdag, die als vicevoorzitter van de Europese commissie het klimaatplan overziet. „De komende jaren zal het een nog grotere kans zijn voor onze schone energie, hooggekwalificeerde banen, concurrentievermogen en duurzame groei.”

Drijvende zonnepanelen

Om de doelen te halen zullen overal in en rond Europa nieuwe windparken op zee moeten verijzen, maar daarnaast mikt de Commissie ook op drijvende zonnepanelen en energie uit golfslag en getijden. De huidige plannen van lidstaten voor ‘offshore energie’, waaronder dat van Nederland, zijn daarvoor nog niet voldoende: die tellen slechts op tot 90 gigawatt in 2050. „Het tempo moet omhoog en er zijn obstakels te overwinnen”, aldus Timmermans. „Maar we mikken hoog want er is urgentie en potentieel.”

De strategie is een van de vele die de Commissie het afgelopen jaar presenteerde als onderdeel van de Green Deal, naast onder meer renovatie- en waterstofplannen. De plannen zijn weliswaar weinig gedetailleerd, maar moeten met een grote greep wel duidelijk maken welke richting de EU uit gaat. Door prioriteiten en ambities uit te spreken hoopt de Commissie dat er plannen gesmeed gaan worden en geld loskomt. Ook het aanpassen van Europese regelgeving voor bijvoorbeeld aanbestedingen en staatssteun kan daarbij een rol spelen.

Uiteindelijk blijven het wel de lidstaten zelf die energieprojecten plannen. Maar door de lat hoog te leggen hoopt de Commissie dat de Europese markt voor energie op zee een flinke duw in de goede richting krijgt. De zekerheid dat Europa de komende decennia vol op de projecten inzet, moet het aantrekkelijk maken voor ontwikkelaars en investeerders.

Europese energie-eilanden

Bovendien moeten er in de toekomst ook projecten komen waar verschillende lidstaten samenwerken, bijvoorbeeld op energie-eilanden. Dat gebeurt op dit moment nog weinig, onder meer omdat zulke projecten ingeklemd zitten tussen meerdere elektriciteitsmarkten waar verschillende regels gelden. Dat kan op dit moment al gemakkelijker, zegt de Commissie nu, in een toelichting op de bestaande regels.

Een veiling van de elektriciteit, via een zogeheten ‘offshore-biedzone’, kan al binnen de geldende marktregels. Zo’n procedure bepaalt dan één prijs voor elektriciteit die op verschillende netten is aangesloten, waarna die vervolgens automatisch stroomt naar die stroomt naar de plek waar die op dat moment nodig is.

Maar, zo erkent Brussel: nog altijd zijn er obstakels bij samenwerkingsprojecten van verschillende lidstaten. Nieuwe Europese regels voor de vereisten van netaansluiting moeten die in de toekomst wegnemen.

De Commissie benadrukt dat de ambitieuze duurzame plannen de visserij niet in de weg zitten, en ook de biodiversiteit van de zeeën en oceanen niet in gevaar brengen.

Uiteindelijk zou volgens Brussel slechts 3 procent van het Europese maritieme gebied gebruikt hoeven worden – terwijl de Commissie het aandeel beschermd zeegebied juist wil verhogen van 11 naar 30 procent. Maar, onderstreept ze: ook hierbij is gezamenlijk plannen cruciaal, om te voorkomen dat bepaalde gebieden onevenredig hard belast worden. Ook wil de Commissie op regelmatige basis blijven onderzoeken wat de effecten van de energiewinning op de maritieme omgeving zijn.

De totale investeringskosten voor de plannen schat de Commissie op 800 miljard tot 2050, waarvan twee derde voor de netwerkinfrastructuur en de rest voor het daadwerkelijk aanleggen van de parken waar de elektriciteit wordt opgewekt. Door zekerheid te bieden over de toekomst van energie op zee schat de Commissie dat het grootste gedeelte van de investeringen van private energiebedrijven komt. Ondersteuning van de meest innovatieve plannen kan daarnaast komen uit verschillende Europese fondsen, waaronder ook het omvangrijke coronaherstelfonds dat lidstaten deze zomer overeenkwamen.