Elke 17 seconden een coronadode in Europa

Ondanks de herinvoering van gedeeltelijke lockdowns blijft de corona-situatie in veel Europese landen grimmig. Zelfs in een rijk land als Zwitserland zijn inmiddels alle beschikbare IC-bedden bezet. In Frankrijk, dat deze week als eerste Europese staat de grens van twee miljoen Covid-patiënten overschreed, ligt 95 procent van zulke bedden inmiddels vol, goeddeels met Covid-19-patiënten. In totaal hebben nu ruim elf miljoen Europeanen de ziekte gehad; zeker 275.000 mensen zijn er aan bezweken. „Elke 17 seconden sterft er in de Europese regio een persoon aan Covid-19”, zei Hans Henri Kluge, WHO-directeur Europa, donderdag.

Diezelfde dag publiceerde de OESO, de organisatie van rijke geïndustrialiseerde landen, een rapport met pittige kritiek op het vaak nogal zwalkende beleid van veel Europese landen. De Europese lidstaten moeten „veel doelmatiger testen, contactonderzoek doen, quarantaine-regels opleggen die mensen makkelijk kunnen volgen, en verbeterde afstandsregels invoeren”, vindt de OESO. De organisatie maakte een pijnlijke vergelijking met vier niet-Europese lidstaten: Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Daar is het virus met zulke maatregelen wel succesvol bedwongen.

Sommige landen vestigen hun hoop intussen op een nieuwe methode: het testen van de hele bevolking. Het betrekkelijk kleine Slowakije (5,4 miljoen inwoners), dat het aantal besmettingen snel had zien oplopen, liep hierbij een paar weken geleden voorop. In twee weekends werden 3,6 miljoen Slowaken boven de tien jaar getest. Dat gebeurde met testapparatuur uit Zuid-Korea die binnen een half uur de uitslag geeft. Ruim 1 procent van de bevolking bleek positief. Duizenden Slowaakse militairen hielpen bij deze enorme operatie, en ook uit de buurlanden Hongarije en Oostenrijk was er assistentie.

In Oostenrijk zelf, waar het aantal besmettingen de laatste weken tot de hoogste in Europa behoorde, stuurt nu ook de Oostenrijkse bondskanselier Kurz aan op zo’n massaal testprogramma. Zijn land is echter met zijn 8,8 miljoen inwoners alweer wat groter, en dat kan een handicap zijn.

Duitse deskundigen wezen erop dat het in hun land met zijn 82 miljoen inwoners onmogelijk is goede tests af te nemen in zo'n korte tijd. De laboratoriumcapaciteit is daarvoor lang niet voldoende.

Kritiek is er ook om andere redenen, ook in Slowakije zelf. Zo wijzen critici er op dat dergelijke snelle tests, zogenoemde antigentesten, niet erg betrouwbaar zijn. Bovendien is zo’n massale test slechts een momentopname, die valse zekerheid kan bieden. Toch was er veel interesse uit andere landen voor de Slowaakse operatie, onder meer van een Britse delegatie. Het blijft een voordeel dat sneller duidelijk is waar coronahaarden zitten. Besmette mensen zonder symptomen, kunnen zo toch gedetecteerd worden. De Britten zijn van plan iets soortgelijks te doen in Liverpool en omgeving, een van de belangrijkste coronahaarden in hun land.

In zijn briefing onderstreepte ook WHO-directeur voor Europa Kluge donderdag dat de economisch zeer schadelijke lockdowns op zichzelf best te vermijden zijn als de samenleving zich zeer gedisciplineerd gedraagt. ‘Social distancing’ en mondkapjes blijven daarbij cruciaal. „Als we allemaal onze bijdrage leveren zijn lockdowns te vermijden”, aldus Kluge.

Aan het slot van zijn briefing drukte hij de beleidsmakers in Europa nog op het hart: „Pak het virus aan zonder de mensen aan te pakken.” Dat zouden de meeste Europese leiders maar al te graag doen, maar ook Kluge kon in de huidige precaire omstandigheden nog geen wondermiddel aanreiken.