Eerst een prik voor de kwetsbaren, of voor de verspreiders?

Het advies van de Gezondheidsraad aan het kabinet lijkt helder: vaccineer straks eerst ouderen en andere kwetsbare groepen met ernstige aandoeningen. Zij lopen het meeste risico om te overlijden of ernstig ziek te worden van Covid-19. Dus verdienen zij de bescherming van de eerste vaccins die voor Nederland beschikbaar komen. Wie kan daar tegen zijn?

Het ligt voor het kabinet toch ingewikkelder. Want geef je de ongeveer vijf miljoen zestigplussers en zieken voorrang, dan kan het zomaar maanden langer duren voor de rest van de bevolking een prik tegen Covid-19 kan halen. Met als gevolg dat de maatschappij en economie misschien minder snel volop kunnen draaien dan gehoopt.

De Gezondheidsraad tempert in zijn advies ‘Strategieën voor COVID-19-vaccinatie’ de verwachtingen van een snelle vaccinatiecampagne. De raad verwacht „schaarste” vanaf het moment dat er – hopelijk in de eerste maanden van 2021 – vaccins beschikbaar komen. Hoewel Nederland volgens EU-afspraken recht heeft op uiteindelijk tientallen miljoenen vaccins is het „onzeker hoeveel doses op welke termijn voor Nederland beschikbaar zijn”, schrijft de raad. En dus is het advies: vaccineer stapsgewijs, per risicogroep.

Besmettingsniveau

Bij dit advies gaat de Gezondheidsraad uit van de huidige situatie, met een hoog aantal besmettingen en een daardoor grotere kans op sterfte in bijvoorbeeld verpleeghuizen. In zo’n situatie is het logisch om kwetsbare ouderen voor te laten gaan, zegt voorzitter Bart-Jan Kullberg. „Of draai het om: tijdens een nieuwe piek van de pandemie – zoals nu – is het niet ethisch om de mensen die de grootste kans hebben om te overlijden een vaccin te ontzeggen.”

Onder de groep ‘kwetsbaren’ vallen alle zestigplussers en mensen met bijvoorbeeld hart- en nierziekten of diabetes. Binnen die groepen zouden de oudste personen voor gaan. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel dat de vaccins bij ouderen goed aanslaan, wat nog niet zeker is. Na de ouderen volgt „de ring om de kwetsbare groepen heen”, zoals Kullberg het noemt. Denk aan de medewerkers van verpleeghuizen en mantelzorgers die ouderen kunnen besmetten. Daarna komen andere zorgverleners in beeld, die een hoger risico lopen om besmet te raken als zij met Covid-patiënten werken.

Bij de vraag of álle zorgmedewerkers voorrang moeten krijgen gaan voor het eerst niet alleen medische, maar ook maatschappelijke afwegingen meespelen. Het kabinet kan redeneren dat het snel vaccineren van zorgverleners bijdraagt aan het overeind houden van de zwaar belaste zorg. „Het is aan de minister om die balans te finetunen”, zegt Kullberg. De Gezondheidsraad noemt nog andere groepen die door hun situatie extra besmettingsgevaar lopen, zoals gevangenen en arbeidsmigranten. De politieke animo om hen eerst te helpen zal naar verwachting gering zijn.

‘Risicovormers’

Het kabinet kan met het advies in de hand ook voor een hele andere strategie kiezen. Zeker als over een paar maanden het aantal besmettingen veel lager is. In zo’n situatie levert het „mogelijk meer collectieve gezondheidswinst op” om juist de verspreiders van het virus te vaccineren, schrijft de Gezondheidsraad. Bij het begin van de tweede golf waren deze ‘risicovormers’ vooral jongeren, die met het virus terugkeerden van vakantie of elkaar in studentenhuizen besmetten.

Als deze verspreiders eerst worden gevaccineerd worden kwetsbare groepen indirect óók beschermd. Althans, als de vaccins ook bescherming bieden tegen de overdracht van het virus, wat nog onduidelijk is. Een ander potentieel voordeel: de groep 20 tot 30-jarigen telt maar twee miljoen mensen, een stuk minder dan de vijf miljoen kwetsbaren. Deze jongeren zouden mogelijk – als ze massaal gevaccineerd zijn – sneller meer vrijheden kunnen krijgen.

Bredere blik

De vraag is hoe politiek haalbaar het is om schaarse vaccins niet als eerste aan de meest kwetsbaren te geven. Tegelijkertijd groeit in samenleving én Tweede Kamer de wens om de coronacrisis niet langer met een louter medische invalshoek te bekijken. VVD-Kamerlid Hayke Veldman eiste woensdag in een Kamerdebat van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dat testen niet alleen meer worden ingezet om infecties op te sporen. Maar ook om besmettingen uit te sluiten en zo bijvoorbeeld weer naar een concert te kunnen. „Testen kan een belangrijke rol spelen in het creëren van meer ruimte voor ons allemaal, voor het doen van leuke dingen die gewoon bij ons leven horen.”

Distributie is maar een van de vijf knelpunten rond het vaccin

‘Controversiële kwestie’

Het kabinet wacht een lastige puzzel. Een derde mogelijke strategie die de Gezondheidsraad aanreikt – het voorrang geven aan vitale beroepen als leraren en agenten – klinkt sympathiek, maar maakt de lijst voorkeursbehandelingen alleen maar langer. Terwijl het doel dat het kabinet zegt te hebben – het streven naar groepsimmuniteit – het juist belangrijk maakt dat het vaccinatieprogramma zo snel mogelijk voor iedereen opengaat. En zelfs dan is succes ongewis, omdat de vaccinatiebereidheid vooralsnog niet erg hoog lijkt.

De juiste strategie kiezen is volgens de Gezondheidsraad een „controversiële, ethische kwestie”. Minister De Jonge zei in een eerste reactie dat het advies „goed aansluit bij onze aanpak van de crisis”. Maar de minister beseft ook, zoals hij woensdag in de Tweede Kamer zei, dat alle keuzes rond vaccinatie de komende tijd onderdeel van een „dynamisch debat” zullen blijven. Niet de Gezondheidsraad, maar de politiek zal de lastige beslissingen moeten nemen.