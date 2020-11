De series van week 47: Fort Salem, His Dark Materials en We Are The Champions

Motherland: Fort Salem

Heksen bestaan. En ze vechten in het Amerikaanse leger. Deze bovennatuurlijke serie volgt drie jonge vrouwen tijdens hun training ‘gevechtsmagie’. Een terroristische dreiging brengt de heksen naar de frontlinie. Amazon Prime, tien afleveringen.

His Dark Materials 2

Het tweede seizoen van de grote fantasyserie over een wereld waarin elk mens vergezeld wordt door een eigen ‘daemon’, een dierlijk wezen. Lord Asriel (James McAvoy) heeft een brug naar een nieuwe wereld heeft geopend en Lyra (Dafne Keen) volgt hem. In een verlaten stad ontmoet ze een jongen die ook op de vlucht is. Verder met Ruth Wilson and Lin-Manuel Miranda. Gebaseerd op de populaire boekenreeks van Philip Pullman. Ziggo Movies & Series, zeven afleveringen (wekelijks, elke dinsdag).

We Are The Champions

Een luchtige documentaireserie over bizarre en onbekende sportwedstrijden. De eerste aflevering volgt bijvoorbeeld het kaasrollen in het Engelse Brockworth. Wie zijn de waaghalzen die meedoen? Verder: een wedstrijd waar gloeiend hete chilipepers worden gegeten, een kikkersprong-competitie en het kampioenschap jojoën. Netflix, zes afleveringen.