De gletsjer Laohugou nr. 12 is al decennialang aan het krimpen als gevolg van de opwarming van de aarde. Hij bevindt zich in Qilian Shan, een circa 800 kilometer lange bergketen in het noorden van China. De bijna drieduizend gletsjers in dit berggebied zijn sinds de jaren zestig gemiddeld 20 procent gekrompen, dat maakten Chinese onderzoekers vorig jaar bekend. Vergeleken met andere hooggebergtes in Azië is dat gemiddeld. Vooral in het oostelijk deel van de Himalaya verliezen de gletsjers snel massa.

Foto Carlos Garcia Rawlins / Reuters