WHO: remdesivir werkt niet bij behandeling coronapatiënten

Internationale experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseren de virusremmer remdesivir niet meer te gebruiken bij de behandeling van coronapatiënten. In een artikel gepubliceerd in het British Medical Journal zeggen de experts dat het middel geen effect heeft op de gezondheid van coronapatiënten, hoe ziek ze ook zijn.

Het artikel is geschreven op basis van de resultaten van vier internationale onderzoeken met ruim zevenduizend opgenomen patiënten. Er wordt aanbevolen het middel helemaal niet meer toe te dienen bij de behandeling van patiënten met het coronavirus. De virusremmer wordt onder anderen in Nederland gebruikt bij patiënten die zuurstoftekort hebben door Covid-19.

Remdesivir, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld tegen hepatitis c, was het eerste medicijn dat werd goedgekeurd in Europa voor de behandeling van coronapatiënten. In oktober sloot de Europese Commissie een akkoord met medicijnenontwikkelaar Gilead over de aankoop van remdesivir. Er werden genoeg medicijnen aangekocht om een half miljoen coronapatiënten mee te behandelen.

Na het verschijnen van het artikel heeft Gilead gezegd dat er meerdere onderzoeken zijn die aantonen dat het middel werkt en dat het ook in de VS, Japan, het VK en in Duitsland erkend wordt.