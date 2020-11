Aantal werkende jongeren licht gestegen na dip in voorjaar

In het derde kwartaal van dit jaar hadden weer iets meer jongeren een baan dan in de maanden april tot en met juni. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is echter voornamelijk onder jongeren die naast hun werk ook naar school of studie gaan.

In het voorjaar dipte de hoeveelheid werkende jongeren. Het aantal 15 tot 25-jarigen met een baan nam in de periode tussen april en juni met ruim 4 procentpunt af ten opzichte van het eerste kwartaal. In het derde kwartaal waren weer iets meer jongeren aan het werk dan de drie voorgaande maanden (+2 procentpunt). In totaal hadden in juli tot en met september 1,3 miljoen jongeren werk, ruim 62 procent van alle 15 tot 25-jarigen.

Net als voorgaande jaren gingen in het derde kwartaal weer meer onderwijsvolgende jongeren aan het werk vergeleken met de zomer- en voorjaarsmaanden. Toch was de toename dit jaar iets groter dan die in dezelfde periode vorig jaar. De jongeren waren met name werkzaam als vakkenvullers of laders en lossers. Onder jeugdigen die niet naar school of studie gaan, was de toename in het aantal werkenden minimaal.