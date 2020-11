Bestaat hij?

Onze dochter zit in groep 4 en op wat beginnende twijfel na gaat ze nog volledig op in het Sinterklaasverhaal.

Plotseling stelt ze toch de vraag „Geloof jij eigenlijk dat hij bestaat?”

Dit gesprek zat er natuurlijk aan te komen, al had ik gedacht dat dat pas na 5 december zou zijn. Om even tijd te rekken, zodat we het rustig kunnen bespreken op een moment dat haar jongere zusje en broertje niet in de buurt zijn, vraag ik: „Wie?”

„God natuurlijk mama, wie anders?”

