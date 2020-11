Amerikaanse investeerders op zoek naar business en emotie in het Italiaanse voetbal

Als zondag om 15 uur AS Roma en Parma tegenover elkaar staan in het Stadio Olimpico in Rome is dit niet alleen een strijd tussen nummers 4 en 15 in de Serie A, maar ook een Amerikaans onderonsje.

Beide clubs zijn in Amerikaanse handen. Zoals ook Bologna, Fiorentina, Inter en Milan de afgelopen jaren buitenlandse eigenaren hebben gekregen; bijna allemaal hebben ze Italiaanse wortels, dus behalve zakelijke hebben meestal ook emotionele overwegingen een rol gespeeld.

Ook anderszins groeit de internationale belangstelling. De clubs van de Serie A sloten donderdag een akkoord met private investeerders voor de exploitatie van hun tv-rechten. Hiervoor wordt een nieuwe onderneming opgericht die voor 10 procent in handen komt van drie investeringsfondsen: het Britse CVC Capital Partners, het Amerikaanse Advent International en het Italiaanse Fondo Strategico Italiano. Het geeft lucht: voor de 10 procent wordt 1,7 miljard euro betaald.

Los van die kapitaalinjectie wordt van de twintig clubs die nu in de Serie A spelen, bijna een derde gesteund met buitenlands geld. Voor AS Roma geldt dat het langst. In 2011 is de club gekocht door een groepje Amerikaanse investeerders, onder wie James Pallotta, wiens vader in Italië is geboren. Pallotta heeft zelf een belang in de basketbalclub Boston Celtics en werd al snel voorzitter van Roma. Erg gelukkig moet hij er niet van zijn geworden. Onder zijn bewind heeft Roma geen enkele titel gewonnen en is op weinig elegante manier afscheid genomen van coryfeeën Francesco Totti en Daniele De Rossi. Ook het plan om een eigen stadion te bouwen is vastgelopen, maar dat is waarschijnlijk meer te wijten aan de Romeinse bureaucratie dan aan Pallotta.

Filmproducent en piloot

In augustus van dit jaar verkocht Pallotta de club aan Dan Friedkin, een kleurrijke Amerikaanse ondernemer die een groot Toyotadealernetwerk heeft geërfd van zijn vader, films produceert en net als zijn vader piloot is. „In tegenstelling tot veel Amerikanen, heeft Dan Friedkin een Europese mindset”, antwoordt zijn woordvoerder op vragen van NRC. „Hij is opgegroeid in Zwitserland en heeft als kind regelmatig Italië bezocht. In 2017 produceerde hij in Rome de blockbuster All the money in the World van Ridley Scott en men liet zijn gezin zich daar erg thuis voelen. Hij identificeert zich met Rome wegens het ongelooflijke erfgoed van de stad, en de passie van de fans van Roma.”

Friedkin betaalde 199 miljoen euro voor AS Roma en stopte daarna nog eens bijna 100 miljoen aan vers kapitaal in de club. Hij hamert er op dat dit geen bevlieging is, maar een stap voor de lange termijn.

Franck Kessie van AC Milan (links) vecht om de bal met Antonin Barak van Hellas Verona. Foto Miguel Medina/AFP

De nieuwe eigenaar van Parma, de Amerikaanse ondernemer Kyle Krause, heeft wel familiewortels in Italië. Zijn moeder is geboren in Sicilië. Bovendien heeft de familie een aantal zakelijke belangen in Italië, waaronder wijngaarden in Piemonte. Krause betaalde in september ongeveer 100 miljoen euro voor 90 procent van Parma. Ook hier de belofte van een investering voor de lange termijn, met als doelen verbetering van het stadion en andere voorzieningen, en meer aandacht voor de jeugdopleiding.

„Kyle Krause heeft een passie voor Italië, hij is daar met zijn vrouw Sharon getrouwd en heeft er ook een huis”, vertelt zijn woordvoerder. Bovendien zat Krause al in het voetbal. Hij is eigenaar van een Amerikaanse voetbalclub, Des Moines Menace, en denkt dat er voor zijn zakelijke imperium, waaronder een heel scala aan activiteiten valt, veel synergie te bereiken is. Zijn woordvoerder zeg dat het bedrijf „trots is op zijn Italiaanse portofolio en geestdriftig over de langetermijnvooruitzichten voor zijn ondernemingen in het land”.

Het is opvallend dat bijna alle buitenlandse eigenaren in de Serie A uit Noord-Amerika komen – rijke Arabieren of Russen zijn er niet in het Italiaanse voetbal. De eigenaar van Bologna is sinds 2014 Joey Saputo, een Canadese ondernemer wiens grootvader uit Sicilië komt en die ook een voetbalclub in Montréal bezit. Fiorentina is sinds 2019 in handen van de Italo-Amerikaanse media-ondernemer Rocco Commisso, geboren in Zuid-Italië en eigenaar van de voetbalclub New York Cosmos.

Ook AC Milan is na een kort, mislukt Chinees avontuur in 2017 dat in rechtszaken is geëindigd, in Amerikaanse handen. Het investeringsfonds Elliott zegt voor 96 procent eigenaar te zijn van AC Milan, lijstaanvoerder in de Serie A, al zijn er deze week documenten opgedoken in de Italiaanse media die suggereren dat de eigendomsverhoudingen wat ingewikkelder liggen en ook via een holding in Luxemburg lopen. Het investeringsfonds heeft wel een Italiaan aangesteld als president van AC Milan, de gelouterde ondernemer Paolo Scaroni.

De Ivoriaanse aanvaller Gervinho van Parma viert een doelpunt tegen Inter, eind oktober in Milaan. Foto Vincenzo Pinto/AFP

Inter Milan is een uitzondering in dit rijtje buitenlanders. Sinds 2016 heeft de Chinese Suning-groep een meerderheidsbelang in de club. Voorzitter is sinds 2018 de 28-jarige Steven Zhang, zoon van een Chinese miljardair. Zhang, die ook bestuursfuncties vervult binnen de UEFA en de European Club Association, lijkt Inter ook te willen gebruiken als middel voor expansie van de Suning-groep in Italië en de rest van de Europa.

Grote verliezen

Er is ruimte gekomen voor buitenlandse investeerders omdat er minder rijke Italianen staan te dringen om in een voetbalclub te investeren. Nog steeds zijn er Italiaanse ondernemers voor wie het prestige dat met een grote club komt, een belangrijke drijfveer is. Denk aan Claudio Lotito, sinds 2004 eigenaar van Lazio, een man die gretig Latijnse citaten strooit en inmiddels ook een politieke carrière is begonnen, als senator voor Berlusconi’s partij Forza Italia. Of denk aan filmproducent en ondernemer Aurelio De Laurentiis, die in 2004 Napoli kocht. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Juventus, dat wordt gecontroleerd door de familie Agnelli, de grondleggers van Fiat. Voorzitter van de club is Andrea Agnelli.

Veel clubs hebben het financieel zwaar. De Gazzetta dello Sport schatte afgelopen zondag dat de twintig clubs in de Serie A bij elkaar een verlies hebben geleden van 770 miljoen euro. Juventus sluit af met 90 miljoen euro in het rood, Inter waarschijnlijk 100 miljoen, AC Milan en AS Roma rond de 200 miljoen.

Voor een fors deel komt dit door de coronacrisis: lege stadions, minder inkomsten van de sponsors en uit merchandising, ruzie over de tv-rechten omdat ook na de hervatting van de competitie in de zomer de kijkcijfers tegenvielen. Maar de pandemie heeft de bestaande problemen alleen maar vergroot. Het seizoen 2018-2019 sloten de clubs van de Serie A af met een totaal verlies van 300 miljoen euro.

Stadions en tv

Er zijn twee hoofdproblemen, die met elkaar in verband staan. Een is dat de meeste Italiaanse clubs met jaloezie kijken naar topclubs in andere landen die, bovenop de hogere inkomsten uit tv-rechten en merchandising, ook veel geld ophalen met de exploitatie van een eigen stadion. In Rome en Milaan bijvoorbeeld huren de clubs van de gemeente. Daarom heeft Juventus een eigen stadion laten bouwen, wordt in Milaan gesproken over een nieuw stadion, heeft AS Roma een plan op de tekentafel liggen, en was voor Atalanta de overname van het stadion van de gemeente een belangrijke stap in de langetermijnstrategie. Het Amerikaanse investeringsfonds Elliott heeft investeringen ter waarde van 1,2 miljard euro toegezegd voor de bouw van een nieuw multifunctioneel stadion.

Mede doordat topclubs elders meer konden betalen voor spelers heeft de Serie A internationaal gezien aan prestige ingeboet ten opzichte van de Premier League, de Bundesliga of La Liga. Herwinnen van dat verloren terrein is een hoofddoel van de clubbestuurders.

De Serie A nam donderdag het historische besluit om voor de exploitatie van de mediarechten een beroep te doen op particuliere investeerders. Het consortium dat wordt geleid door CVC Capital Partners, een van de grootste investeringsfondsen ter wereld, krijgt tien procent van een nieuw op te richten bedrijf dat de mediarechten gaat exploiteren. Het bepaalt ook wie het nieuwe bedrijf gaat leiden.

Zo moet met veel buitenlands geld het prestige van de Serie A worden opgevijzeld. Zoals Friedkin van AS Roma liet weten: „De Friedkin Group kijkt uit naar samenwerking met andere clubs en de bond om de zichtbaarheid van de Serie A wereldwijd te vergroten, en er is absoluut geen reden waarom die niet bij de beste, zo niet dé beste, competitie in de wereld zou zijn.”