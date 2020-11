‘Zestien doden bij Oegandese protesten om arrestatie protestzanger’

In Kampala en andere grote steden in Oeganda hebben het leger en de politie grootschalige demonstraties proberen te beteugelen. Vooral jongeren gingen woensdag en donderdag de straat op in protest tegen de arrestatie van presidentskandidaat Bobi Wine. Inmiddels heeft het zittende Oegandese regime de hulp van het leger ingeroepen om de protestacties te bedwingen; autoriteiten maakten donderdag aan persbureau Reuters melding van inmiddels zestien doden en 65 gewonden. Ook werden 350 arrestaties verricht.

Wine, een bekende protestzanger, werd woensdag aangehouden omdat hij met het organiseren van massabijeenkomsten de in Oeganda geldende coronamaatregelen zou overtreden. Ooggetuigen vertelden aan het persbureau dat betogers houten barricades op de weg bouwden en rubberbanden in de brand staken. Militairen in gepantserde voertuigen patrouilleerden tussen de betogers.

Traangaas en automatische geweren

„Dit is een oorlogssituatie, dus het leger moet in actie komen”, zei een legerwoordvoerder tegen Reuters over de inzet. „Mensen worden met stenen bekogeld, vermoord, voertuigen worden vernield – en het ontstaat spontaan, dus de politie kan de situatie niet meer aan.” Lokale autoriteiten reageerden met traangas op de demonstraties. Reuters citeert een anonieme journalist die zegt dat legereenheden met automatische geweren op de menigte hebben geschoten.

Bobi Wine - de artiestennaam van Robert Kyagulanyi - is de belangrijkste uitdager van de zittende president Yoweri Museveni, bij de verkiezingen in januari. De 76-jarige Museveni is sinds 1986 aan de macht in Oeganda. In januari probeert hij zijn zesde termijn veilig te stellen. Wine voert oppositie tegen Museveni en is als muzikant vooral populair onder jonge Oegandezen.

