Zwartspaarders leverden schatkist 2,1 miljard euro op

De terugkerende periodes waarin Nederlanders buitenlands vermogen konden aangeven tegen een lage of zelfs geen boete, hebben de schatkist tussen 2002 en 2018 zeker 2,1 miljard euro opgeleverd. Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Tussen 2002 en 2018 kregen zwartspaarders de kans om het op te biechten als ze spaargeld op een buitenlandse rekening hadden opgepot, zonder dat de fiscus daarvan afwist. De Belastingdienst zou daar dan weinig of geen consequenties aan verbinden. De 27.000 geanonimiseerde aangiftes die het CPB heeft onderzocht, hebben een gezamenlijke waarde van 12 miljard euro. Daarvan moest direct 2,1 miljard euro worden afgedragen aan de fiscus .

De wat minder vermogende zwartspaarders potten in de regel hun geld op in België, stelt het CPB vast. Hun rijkere ‘collega’s’ deden dat vaak in Luxemburg of Zwitserland. Mogelijk borgen zij hun geld nog verder weg op en gebruikten ze daarvoor geavanceerdere constructies, aldus het CPB.

Rijkste duizend huishoudens

Volgens het CPB is de meerderheid van de deelnemers aan de inkeerregeling van de Belastingdienst afkomstig uit de duizend meest vermogende huishoudens van Nederland.

Doordat zij hun spaargeld terug naar Nederland hebben gehaald, is het aandeel van de categorie ‘allerrijksten’ binnen de totale vermogensverdeling gestegen van 8,8 procent naar 9,4 procent. Verder is de zwartspaarder doorgaans man, gemiddeld 65 jaar en relatief vaak ondernemer.

De Belastingdienst heeft de inkeerperiodes op 1 januari 2018 afgeschaft. Dit omdat de pakkans voor zwartspaarders is vergroot, volgens het CPB. Daarnaast hoeven zwartspaarders volgens de Belastingdienst niet meer te worden gelokt, aangezien er sinds de publicatie van de zogeheten Panama Papers in 2015 beter internationaal wordt samengewerkt.

Zwartspaarders die nu worden gepakt, riskeren boetes die kunnen oplopen tot 300 procent van de in Nederland ontdoken belasting.