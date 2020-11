WTO met Biden nog niet uit de brand

Door onze redacteur

Het zilveren jubileum dat de Wereldhandelsorganisatie deze week viert is nét ietsje feestelijker geworden door het grote verkiezingsnieuws uit de VS. Joe Biden, en niet WTO-hater Donald Trump, komt in het Witte Huis. Dat biedt dubbele hoop voor de in 1995 opgerichte WTO, die fors lijdt onder Trumps tegenwerking.

Met Biden als president is er meer kans op benoeming van een nieuwe directeur-generaal – de regering van Trump blokkeert die. En er is eindelijk uitzicht op beëindiging van de impasse rondom het Beroepsorgaan van de WTO, de hoogste instantie die oordeelt bij handelsconflicten. Trump stelde dit eind vorig jaar eigenhandig buiten werking, door benoemingen tegen te houden.

Maar met een machtswissel in Washington zijn de problemen niet ineens voorbij. Biden is internationale, op regels gebaseerde organisaties als de WTO weliswaar gunstig gezind. Maar de Amerikaanse grieven over het functioneren van de handelsclub zitten diep en bestonden al vóór Trump. Bovendien: niet alle problemen bij de WTO komen door de VS. Kan Biden echt iets gaan betekenen voor de WTO?

Nieuwe WTO-chef

Eerst de personeelszaken in Genève. De WTO zit zonder directeur-generaal sinds de Braziliaan Roberto Azevedo eind augustus vervroegd vertrok. Eind oktober kwam een kandidaat-opvolger uit de bus die op vrijwel unanieme steun kon rekenen onder de 164 WTO-leden: de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala. De oud-minister van Financiën van haar land, die lang werkzaam was voor de Wereldbank, maakt kans de eerste vrouwelijke en de eerste Afrikaanse WTO-chef te worden. Ware het niet dat één lidstaat, de VS, de benoeming vooralsnog blokkeert. Formeel op inhoudelijke gronden – de Zuid-Koreaanse kandidaat Yoo Myung-hee zou geschikter zijn – maar waarschijnlijk vooral omdat Trumps grote rivaal China de Nigeriaanse steunt.

Biden en zijn adviseurs hebben zich nog niet over de WTO-benoeming uitgelaten. Maar omdat het moeilijk is zomaar een nieuwe kandidaat te vinden die brede steun geniet – alle 164 lidstaten moeten akkoord gaan – zou Biden onder de overige leden veel goede wil verspelen als hij aan Trumps veto vasthoudt.

Kritiek op Beroepsorgaan

Zelf doet Okonjo-Iweala erg haar best in het gevlei te komen bij Biden, zo was maandag te zien in een webinar over de WTO van denktank Peterson Institute for International Economics (PIIE). Ze toonde begrip voor de Amerikaanse kritiek op het Beroepsorgaan die, zo stelde ze terecht, ook bij eerdere regeringen leefde. Ook onder de Obama-Biden-regering (2008-2016).

Het Beroepsorgaan heeft het laatste woord bij handelsconflicten – denk aan de grote geschillen tussen de EU en de VS over staatssteun aan vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. Als een partij het niet eens is met een uitspraak van een panel van WTO-experts, kan zij daar in beroep gaan. Al langer vinden politici in Washington – ook Democraten – dat het Beroepsorgaan te veel macht naar zich toetrekt en zo de Amerikaanse soevereiniteit inperkt. De leden ervan zouden zich opstellen als internationale rechters: ze zouden over veel meer willen beslissen dan alleen het geschil dat voorligt en zo bewust jurisprudentie creëren (‘overreach‘). Ook zou de behandeling van zaken te lang duren. „We moeten hier goed naar luisteren”, zei Okonjo-Iweala over de Amerikaanse bezwaren.

De vraag is of Biden het Beroepsorgaan snel weer tot leven wil wekken. Het is vleugellam sinds Trumps sabotage in december vorig jaar en dat heeft bij de WTO tot een opeenhoping van zaken geleid die niet kunnen worden afgerond. Bovendien blijven lidstaten – waaronder cynisch genoeg de VS zelf – in beroep gaan bij het niet-operationele Beroepsorgaan, om te voorkomen dat uitspraken van panels bindend worden. Zo is de geschillenbeslechting in Genève voor een belangrijk deel vastgelopen.

Staatssteun China ook probleem

Chad Brown, onderzoeker bij PIIE, zei in hetzelfde webinar dat de overige WTO-leden zich niet direct rijk moeten rekenen met Biden in het Witte Huis. „In Genève klinkt een collectieve zucht van verlichting (...) maar ik wil daartegen waarschuwen”, zei hij. De impasse rondom het Beroepsorgaan kan volgens Brown alleen worden opgelost als de WTO óók een oplossing weet te vinden voor een andere heikele kwestie: staatssteun in opkomende landen, met name China. Volgens de VS, maar ook volgens de EU, krijgt China binnen de WTO te veel ruimte om de eigen industrie te subsidiëren. Het land zou misbruik maken van zijn status als ‘ontwikkelingsland’ die het heeft gehouden sinds het in 2001 toetrad tot de WTO. Ook China zal concessies moeten doen, zei de EU-ambassadeur in Beijing dit weekend volgens persbureau Reuters. Het lot van de WTO hangt, kortom, ook van Xi Jinping af.

Ngozi-Okonjo wil onder de lidstaten eerst nieuw „vertrouwen” in de WTO kweken, voordat omstreden kwesties als staatssteun kunnen worden aangepakt. „Het probleem van de WTO is een gebrek aan vertrouwen, ook tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden”. Ze wil „snelle overwinningen” boeken binnen de WTO, bijvoorbeeld handelsafspraken die de aanpak van de coronapandemie vergemakkelijken. De Nigeriaanse, nu nog voorzitter van vaccinatie-alliantie Gavi, wil de WTO inzetten om coronavaccins beschikbaar te maken komen voor arme landen. Ook wil ze snel een akkoord over visserijsubsidies, die al vijftien jaar duren. Een deal is volgens Okonjo-Iweala nu binnen bereik – en zal opbeurend werken.

