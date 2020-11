Voormalige Hongkongse volksvertegenwoordigers gearresteerd voor protestacties

De politie van Hongkong heeft woensdag drie voormalige parlementariërs opgepakt voor minachting van het parlement en omdat ze anderen schade of ander leed berokkend zouden hebben. Aanleiding waren twee protestacties van een paar maanden geleden waarbij de drie het parlement hadden bevuild met rotte planten en stinkende kunstmest, meldt persbureau AFP. De arrestaties volgen een week nadat de negentien oppositieleden in de raad waren opgestapt omdat zij vinden dat hun werk onmogelijk wordt gemaakt.

De drie die zijn opgepakt, Ray Chan, Eddie Chu en Ted Hui, maakten dat volgens AFP zelf via sociale media bekend. Ze hadden afgelopen voorjaar de stinkende goedjes op de vloerbedekking van het parlement en bij de toegang van het gebouw gegooid uit protest tegen een nieuwe wet die belediging van het Chinese volkslied strafbaar stelde. „Een moorddadig regime stinkt duizend jaar lang”, stond op een bordje van Chan.

De stemming vond plaats op 4 juni, de dag waarop in 1989 de Chinese regering met geweld een protest op het Tianamenplein in Beijing neersloeg, met ten minste honderden doden tot gevolg. Vanwege de pregnante lucht door het stankprotest werd de vergadering geschorst en de brandweer erbij gehaald. Meerdere leden van de Wetgevende Raad, zoals het parlement heet, verklaarden later onwel geworden te zijn. Nadat het tapijt in de Wetgevende Raad van Hongkong was schoongemaakt, werd de volksliedwet alsnog aangenomen.

Eerdere arrestaties

Chan en Chu horen tot de groep van zeven parlementariërs die eerder deze maand ook al werd opgepakt, aldus AFP. Ook toen was de aanleiding een protest tegen de invloed van China in de stad. De twee stapten op vanwege hun bezwaren tegen het besluit van het stadsbestuur om de verkiezingen uit te stellen. Dat gebeurde formeel vanwege het coronavirus, maar was volgens de volksvertegenwoordigers in strijd met de Basic Law, de mini-grondwet van Hongkong.

Vorige week stapte de voltallige oppositie op nadat vier parlementariërs waren geschorst onder een nieuwe verordening die hen onder meer verplichtte de soevereiniteit van China te erkennen. De oppositie had geen meerderheid in het overwegend China-gezinde parlement, dat slechts deels bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers en zo is ingericht dat de Chinese regering de overhand houdt. Oppositie voeren tegen de invloed van de regering in Beijing wordt in de semi-autonome stad steeds moeilijker gemaakt.