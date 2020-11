Vooral industrie en luchtvaart vroegen steun

KLM vroeg veruit de meeste loonsteun aan: 285 miljoen euro. Inclusief dochterbedrijven Transavia, Martinair, Cityhopper en nog vier KLM-bedrijven gaat het om ruim 328 miljoen euro. Dat blijkt uit de lijst met bedrijven die van juni tot en met september voorschotten hebben ontvangen van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die Uitkeringsinstantie UWV woensdag openbaar maakte.

Onder de eerste regeling ontving KLM al 331 miljoen euro. De luchtvaartmaatschappij krijgt nog meer overheidssteun, in de vorm van 3,4 miljard euro aan leningen en garantiestellingen van het rijk.

Ook Tata Steel IJmuiden vroeg nu meer loonsubsidie aan dan bij de eerste NOW-regeling. Het staalbedrijf, dat in de belangstelling staat van Zweedse branchegenoot SSAB, kreeg 43,6 miljoen euro, verdeeld over vijf bedrijfsonderdelen. Tata Steel is na KLM het bedrijf dat de meeste loonsubsidie aanvraagt.

Industrie en uitzendbranche

Onder de topontvangers bevinden zich ook industrieel concern VDL dat in totaal 29,9 miljoen euro kreeg (NOW1: 50 miljoen) en Holland Casino, dat deze keer 25,8 miljoen euro overheidssteun aanvroeg. Het staatsgokbedrijf kreeg eerder 31,9 miljoen.

Voor de eerste ronde van de loonsteun tekenden de grote uitzendbureaus zich massaal in. In de zomermaanden werd er minder gebruik van gemaakt. Marktleider Randstad en dochterbedrijf Tempo-Team, die de vorige keer samen een voorschot van zo’n 46 miljoen euro kregen, ontbreken in het register.

Adecco (20 miljoen euro), Timing (17 miljoen) en Manpower (11 miljoen) deden wel een beroep op de steunregeling. Ook staan er veel kleinere uitzend- en payrollbedrijven in, zoals Pay for People (4 miljoen euro) en Persoonality Payroll (5 miljoen).

De grote winkelbedrijven ontbreken in het NOW2-register. HEMA vroeg in de eerste periode nog 11,4 miljoen euro loonsteun aan, Bijenkorf 9,3 miljoen en Primark 13,2 miljoen.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90 procent, afhankelijk van het verwachte omzetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming.

Minder aanvragen

In september werd al bekend dat bijna 64.000 bedrijven gebruik hadden gemaakt van de NOW2-regeling. Dat is veel minder dan onder de eerste regeling. Toen kregen 150.000 bedrijven en organisaties financiële steun om de coronacrisis door te komen. Bijna vierhonderd individuele bedrijven (exclusief dochters) kregen nu 1 miljoen euro of meer.

Versoepeling van de coronamaatregelen in de zomer zorgde waarschijnlijk voor minder intekeningen voor NOW2

Het feit dat minder bedrijven hebben ingetekend op de tweede regeling wordt onder meer verklaard doordat in juni veel overheidsmaatregelen zijn versoepeld. De horeca mocht weer open, evenals culturele instellingen. Veel ondernemers die in het voorjaar nog NOW-steun kregen, hadden die in de zomer niet meer nodig. Een kleiner deel kon niet voldoen aan de voorwaarden.

De tweede lockdown lijkt nu zichtbaar te worden in het aantal intekeningen voor NOW3. Deze week heeft het UWV de derde periode van de loonsteun opengesteld. Op de eerste dag kwamen zo’n zevenduizend aanvragen binnen. De tweede periode begon met ruim 5.500 inschrijvingen. NOW3 loopt vanaf 1 oktober in drie tijdvakken van drie maanden tot 1 juli 2021. De regeling wordt afgebouwd. Tot en met december geldt nog een inkomstenverlies van minimaal 20 procent. Vanaf 1 januari moeten bedrijven aantonen dat zeker 30 procent van hun omzet is verdampt om aanspraak te kunnen maken op loonkostensubsidie.

Vanaf januari bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten nog maximaal 70 procent en vanaf april maximaal 60 procent, volgens de huidige planning. Werkgevers en vakbonden willen die geplande versobering vanaf januari terugdraaien.