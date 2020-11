Vier maanden voorwaardelijke celstraf voor belager Kamerlid Omtzigt

De man die Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) afgelopen zomer belaagde is woensdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. De 26-jarige Danny V. achtervolgde Omtzigt na een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag, schold hem uit en bedreigde hem. V. noemde de politicus onder meer „kankermongool”.

De politierechter in Den Haag stelt dat V. „de grenzen in vergaande mate heeft overschreden”. Toch koos hij voor een lagere straf dan wat justitie in gedachten had: het Openbaar Ministerie had een celstraf van vier maanden (waarvan één maand voorwaardelijk) geëist tegen de man. Volgens justitie heeft de man met zijn acties „de democratische rechtsorde in de kern geraakt” en Omtzigt in gevaar gebracht door zo dichtbij te komen terwijl er een pandemie gaande is. Het OM nam in de strafeis mee dat V. al meermaals veroordeeld is voor andere delicten, zoals wapenbezit en diefstal.

Danny V. heeft woensdag in de rechtbank erkend dat zijn actie tegen Omtzigt „stom” en „niet zo netjes” was. Hij stelde dat hij te veel had gedronken en dat het niet had mogen gebeuren. Omtzigt verklaarde eerder dat hij zich onveilig voelde door de „opgefokte en intimiderende” bejegening.

