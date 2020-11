Vaccinmaker Moderna kijktgraag naar Silicon Valley

Binnen anderhalve week was daar de belofte van een tweede coronavaccin. En ditmaal een met een effectiviteit van niet 90 procent, maar 94,5 procent.

Na de aankondiging van het vaccin van farmaceut Pfizer en de kleine Duitse biotechspeler BioNTech, is er nu ook het vaccin van Moderna, een veelbelovende biotech-startup uit de Verenigde Staten.

Moderna, opgericht in 2010, haalde in de eerste acht jaar van zijn bestaan al 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) op bij investeerders. Bij de beursgang in 2018 kreeg de onderneming de hoogste waardering ooit van een debuterend biotechbedrijf: 7,5 miljard dollar. Dit jaar steeg de beurswaarde naar 35 miljard dollar.

Net als Pfizer en BioNTech maakt Moderna voor zijn vaccin tegen Covid-19 gebruik van mRNA, een stukje genetisch materiaal dat gemaakt is op basis van een gen van SARS-CoV-2.

Al in 2007 zag Derrick Rossi (54) de potentie van mRNA voor het ontwikkelen van medicijnen. Een paar jaar later zou de stamcelonderzoeker van Stanford University Moderna oprichten, samen met hoogleraar en biotech-ondernemer Robert Langer (72) van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en durfinvesteerder Noubar Afeyan (58).

Vaccins met mRNA zijn nog nooit eerder op grote schaal gebruikt. Grote farmaceutische concerns als AstraZeneca en Johnson & Johnson gebruiken andere methoden. Moderna doet nu tien jaar onderzoek naar mRNA, maar ondanks de hoge verwachtingen, ontwikkelde het tot nu toe nog geen succesvol medicijn. Het Covid-vaccin is de laatste horde die de start-up moet nemen voordat het kan doorbreken in de wereld van big pharma.

Operation Warp Speed

Vaccins stonden niet hoog op het verlanglijstje van Moderna-oprichter Rossi. Tussen 2007 en 2009 probeerde hij aan de universiteit met mRNA stamcellen te creëren ten behoeve van nieuwe, betere medicijnen voor ziektes als Parkinson en kanker.

Na de oprichting van Moderna slaagden Rossi, collega-hoogleraar Langer en investeerder Afeyan erin om zo’n 40 miljoen dollar (omgerekend 34 miljoen euro) op te halen voor hun bedrijf in Cambridge, Massaschusetts.

Langer en Afeyan zeggen nu dat hun ambities veel verder gingen dan die van Rossi, die Moderna al in 2014 met ruzie verliet. Langer herinnert zich dat hij in 2009 al tegen Rossi zei dat je met mRNA „nieuwe medicijnen, nieuwe vaccins, alles” kan maken en miljoenen levens kan redden. Die belofte leverde Moderna veel geld van investeerders op. In 2013 investeerde het Britse farmabedrijf AstraZeneca (nu ook in de race voor een coronavaccin) 240 miljoen dollar en in de jaren erna vergelijkbare bedragen.

De laatste geldinjectie kwam dit jaar. Voor de coronapandemie uitbrak, was Moderna bezig met een vaccin tegen het zikavirus. Na de corona-uitbraak kreeg het in het kader van het Amerikaanse vaccinprogramma Operation Warp vanwege zijn mRNA-expertise nog eens 2,5 miljard dollar om het coronavaccin te ontwikkelen, en voor de eerste 100 miljoen doses.

Start-up

Het financiële succes van Moderna komt deels door Stéphane Bancel, sinds 2011 directeur. Hij gaf daarvoor al leiding aan het Franse biotechnologiebedrijf BioMérieux en is volgens bestuursvoorzitter Afeyan, „intens en creatief”.

Ook staat hij erom bekend dat hij zich spiegelt aan de techbedrijven van Silicon Valley. mRNA vergelijkt hij met software en medicijnen met producten.

De bedrijfscultuur bij Moderna doet denken aan die bij Google en Facebook. Medewerkers worden in de watten gelegd, met lekkere lunches en iPhones.

Maar Bancel is ook een veeleisende baas, concludeerden de Boston Globe en STAT News al in 2016, na interviews met oud-medewerkers. Zeker in de beginjaren vertrokken veel medewerkers vanwege de harde bedrijfscultuur. Volgens Bancel was Moderna in de vroege jaren weliswaar een ‘intense’ werkplek, maar was dat in het belang van de "duizenden" patiënten die Moderna gaat helpen met hun onderzoek.

Een aantal vaccinproducenten, bijvoorbeeld AstraZeneca en Johnson & Johnson, heeft gezegd dat hun vaccins tegen kostprijs worden verkocht. Maar Moderna snakt na de jarenlange ontwikkeling van experimentele medicijnen naar financieel succes. Volgens Moderna betaalt de Amerikaanse overheid 24,80 dollar (20,91 euro) per dosis, maar voor de rest van de wereld zal een stuk meer moeten betalen: tussen de 32 en 37 dollar.