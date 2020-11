Unilever gaat klimaatimpact te lijf met meer vegan

Unilever gaat veel meer vegan Magnums, burgers en mayonaise verkopen. Het levensmiddelenconcern wil over vijf tot zeven jaar 1 miljard euro omzetten aan plantaardige vlees- en zuivelvervangers. Dat is ongeveer een vervijfvoudiging van de omzet, zegt Hanneke Faber, eindverantwoordelijk voor de voedingstak. Het streven is onderdeel van een groter plan voor de voedingsdivisie dat Unilever woensdag presenteert. Een deel van de groei moet komen van De Vegetarische Slager, sinds 2018 in handen van Unilever. Vleesvervangers van De Vegetarische Slager zijn sindsdien in twintig nieuwe landen geïntroduceerd. Dat gaan er nog veel meer worden, zegt Faber.

Daarnaast wil het bedrijf groeien met veganistische varianten van producten zoals Hellmann’s mayonaise, maar dan de ei-loze variant. Ook heeft Unilever, grootste ijsverkoper wereldwijd, verschillende zuivelvrije ijsjes ontwikkeld, zoals vegan Magnums. Inmiddels is 10 procent van de Nederlandse ijsomzet veganistisch.

Unilever (52 miljard euro omzet in 2019, 150.000 werknemers) zegt meer plantaardige producten te willen verkopen, om zo de klimaatimpact van zijn eigen voeding te verlagen. „De voedingsindustrie is verantwoordelijk voor 25 procent van de CO 2 -uitstoot wereldwijd”, zegt Faber. Unilever, als een van de grootste voedingsbedrijven, heeft een „belangrijke rol in het transformeren van het voedingssysteem”. Hoeveel CO 2 het bedrijf (grofweg) verwacht te besparen door meer plantaardige alternatieven te verkopen, is niet bekend, aldus Faber. Het is niet bekend wat bijvoorbeeld het CO 2 -verschil is tussen een veganistische Ben & Jerry’s-variant en eentje met zuivel.

Unilevers plantaardige ambities zijn onderdeel van een plan voor de voedingsdivisie, Future Foods gedoopt, dat deze woensdag wordt bekendgemaakt. Een andere doelstelling is halvering van verspilling van voedsel en grondstoffen door Unilever (in 2025), bijvoorbeeld in fabrieken. Intussen wordt in kaart gebracht hoeveel precies wordt verspild.

Ook wil Unilever in 2025 de hoeveelheid producten die een „positieve” bijdrage leveren aan het dieet van consumenten verdubbelen. Dat betekent deels voldoende groente. Maar in ontwikkelingslanden gaat het om „basics” als toegevoegd ijzer of jodium. Faber: „Miljoenen kinderen groeien niet goed omdat ze daar een tekort aan hebben.” Unilever gaat onder meer in Indonesië jodium toevoegen aan bouillonblokjes van Knorr (daar te koop onder de naam Royco).

Future Foods is een van de voortzettingen van Unilevers Sustainable Living Plan van 2010, zegt Faber, waarin Unilever voor tien jaar maatschappelijke en milieudoelstellingen voor het bedrijf lanceerde. Ook andere voedingsgiganten zijn bezig met het vergroten van hun plantaardige portefeuille, zoals het Franse Danone.

