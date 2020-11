Theaterproductiehuis Frascati stopt vrijwel zeker na 20 jaar

Na ruim twintig jaar moet Frascati Producties in juli vrijwel zeker de activiteiten staken. Afgelopen zomer werd bekend dat het Amsterdamse productiehuis voor theater vanaf 2021 haar vierjarige rijkssubsidie zou verliezen. De organisatie had gehoopt dat er binnen het tweede steunpakket voor de cultuursector een oplossing zou worden gevonden, maar deze week bleek dat de instelling slechts op een ‘overbruggingssubsidie’ van zes maanden kan rekenen.

Het productiehuis is onderdeel van het theater in de Nes, dat gewoon open blijft.

Maandag maakte cultuurminister Ingrid van Engelshoven de uitwerking van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector bekend. De overbruggingssubsidie gaat naar instellingen die ondanks een positieve beoordeling van de Raad voor Cultuur, toch te horen kregen dat de meerjarige subsidie de komende vier jaar vanwege ontoereikend budget niet gehonoreerd kon worden. „Juist nu is het van belang om talent voor de sector te behouden en ervoor te zorgen dat de plekken waar dit talent zich kan ontwikkelen niet verdwijnen”, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. „Ik denk daarbij aan productiehuizen en festivals die jong talent dat net van de opleiding komt, begeleiden bij het maken van een eerste productie en ook een plek bieden om dat te laten zien.”

Jong talent

Een subsidie van een half jaar biedt volgens Frascati Producties echter geen toekomst aan jonge theatermakers. Volgens het productiehuis vloeit 95 procent van hun financiering rechtstreeks door naar jonge theatermakers die door de coronacrisis zwaar getroffen zijn, wat een gedegen financiering uit het steunpakket zou rechtvaardigen.

Met circa dertig producties per jaar, heeft Frascati Producties zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de vitaalste ontwikkelplekken voor pas afgestudeerde theatermakers en regisseurs. Gezichtsbepalende theatermakers als Jetse Batelaan, Laura van Dolron en Daria Bukvic hebben er de eerste stappen in hun carrière gezet. Diverse gerenommeerde namen in de theatersector, waaronder Ivo van Hove, hebben inmiddels hun zorgen geuit over het verdwijnen van het productiehuis.

Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer voor het laatst over de cultuurbegroting voor de komende vier jaar.