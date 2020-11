‘Stiltegebieden verdwijnen door wegenbouw en vliegverkeer’

Verdeeld over zes provincies is in Nederland de afgelopen jaren zeker 15.000 hectare aan stiltegebied verloren gegaan. Onder meer door de aanleg van wegen en bedrijfsterreinen en toenemend vliegverkeer is een gebied anderhalf keer de stad Utrecht nu geen stiltegebied meer, schrijft de Volkskrant woensdag op basis van een enquête onder de provincies.

Wanneer een stiltegebied precies is verdwenen, kunnen de provincies vaak niet meer achterhalen. Meerdere provincies zouden wel vanaf 2010 hebben besloten om het aantal stiltegebieden terug te brengen om ruimte te maken voor bedrijfsactiviteit. Stiltegebieden zijn eind jaren tachtig ingevoerd om de natuur te beschermen. Het idee was dat dieren in de natuurgebieden beschermd worden voor het lawaai van de maatschappij.

De grootste krimp vond volgens de Volkskrant plaats in de provincie Flevoland, waar alleen in 2016 al in een jaar 80 procent aan stiltegebied verdween. Dat had volgens de provincie vooral te maken met het natuurgebied van de Oostvaardersplassen, waar de nadruk meer kwam te liggen op de bescherming van de dieren dan op de stiltefunctie. In Overijssel ging het enige stiltegebied van de provincie in 2005 verloren.

Zeeland

Niet in alle provincies is het aantal hectare aan stiltegebied geslonken. In Zeeland, dat met ruim 115.000 hectare veruit het grootste gebied aan stilteplekken heeft, is in de afgelopen jaren niets veranderd. In Noord-Brabant en Drenthe kwam er zelfs stiltegebied bij.

Vooral watergebieden, zoals de Zeeuwse wateren en Waddenzee, zijn sinds 1988 uitgeroepen tot stiltegebied. In een stiltegebied geldt dat geluiden alleen zijn toegestaan die noodzakelijk zijn om het gebied te onderhouden of te gebruiken. Er geldt een streefwaarde van maximaal 40 decibel, wat gelijkstaat aan zacht geroezemoes in een klaslokaal.