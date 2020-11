Schubert & Bannink: meesters van het lied

Weinigen kunnen het hem nazeggen, maar operazanger Thomas Oliemans ging als puber op de thee bij liedjesschrijver Harry Bannink in Bosch en Duin. In zijn rugtas bracht hij gevulde koeken mee (er werd door Banninks echtgenote Jenny één in kwarten gepresenteerd) en hij sprak over Banninks liedjes, die hij thuis in Bilthoven op de radio had gehoord in uitvoeringen van o.a. Frans Halsema, en die hij prachtig vond. „Achter Banninks Bechstein-vleugel mocht ik ze voorspelen en -zingen. ‘Kees’, bijvoorbeeld, of ‘En toen’. Ik ben er in die tijd een keer of acht geweest. Puur uit passie voor die geweldige muziek. Ik wilde weten of ik het allemaal goed deed.”

Voor velen is Harry Bannink (1929-1999) de grootste liedjesschrijver die Nederland gekend heeft. Of liedjes, is dat het goede woord? In decennia componeerde Bannink in samenwerking met Annie M.G. Schmidt de talrijke klassiekers van de tv-serie als Ja zuster, nee zuster (‘Op een mooie pinksterdag’, ‘Mijn opa’) en succesmusicals als Foxtrot en Heerlijk duurt het langst. Wie opgroeide in de jaren zeventig en tachtig, heeft vaak zonder het te weten talloze Bannink-miniaturen de revue horen passeren in Het Klokhuis, Sesamstraat en Kinderen voor Kinderen of, eerder, De Stratemakeropzeeshow en J.J. De Bom voorheen De Kindervriend. En Bannink was natuurlijk óók jarenlang de onverstoorbare ‘hoofd-geitebreier’ (met strikje, achter de vleugel) in De film van Ome Willem.

Van Bach tot Bacharach

Voor Thomas Oliemans (43), nu internationaal actief als operazanger, waren liedjes in zijn beginjaren gewoon liedjes, vertelt hij – wie ze ook had geschreven. „Ik zong Bannink naast Schubert, Brel en Youp van ’t Hek”, vertelt hij in zijn Amsterdamse appartement – op een steenworp van De Nationale Opera, waar hij in normalere tijden regelmatig op het podium staat.

„Op het conservatorium in Utrecht had ik vrienden gemaakt die mij – ik zong achter de piano – als strijktrio begeleidden. Voor die pianokwartet-bezetting maakte ik dan arrangementen. Heel drukke, want ik wilde alle mogelijkheden optimaal benutten. Harry Bannink kwam luisteren en liet me daarna, heel pedagogisch, een uitgebeend arrangement zien door Bert Paige voor het Metropole Orkest. Ondanks de orkestrale bezetting waren dat vrijwel lege vellen muziekpapier. Less is more – dat leerde ik daar van Bannink.”

In het Utrechtse TivoliVredenburg zingt Oliemans vrijdag 20 november een live gestreamd en later op Radio 4 uitgezonden programma met Banninks ‘liedjes’ naast liederen van Franz Schubert (1797-1828); een terugkeer naar zijn eigen muzikale beginjaren, dus. Maar voor Harry Bannink was een brede muzikale blik altijd vanzelfsprekend – van zijn eerste tot zijn laatste werk.

„Bannink vervatte alle denkbare stijlen in zijn muziek; van tango en bossa nova tot Bach en Bacharach”, zegt Oliemans. „Schubert lag standaard op zijn piano, naast Grieg, Brahms en een cd-box met de symfonieën van Sjostakovitsj. Goede muziek was voor hem goede muziek, ongeacht het genre. En daar heeft hij gelijk in. Wij zijn geneigd onze muzikale smaak aan onze identiteit te koppelen, maar welke muziek je beluistert en waardeert heeft vooral te maken met wie je wanneer bent tegengekomen. Zonder mijn klasgenoot Onno had ik De Dijk niet gekend, om Huub van der Lubbe wilde ik zanger worden. En net zo’n leren gilet dragen als hij.”

Meesters van de kleine vorm

„Tijdens een van mijn bezoekjes vroeg Bannink of ik het leuk zou vinden ‘Onder de Appelboom’ te zingen. Dat lied – rustig, weemoedig – heeft een aparte status. Bannink componeerde vrijwel alles in opdracht, en werkte op die manier samen met de allerbeste tekstdichters van zijn tijd, Hans Dorrestijn, Willem Wilmink, Karel Eykman. Maar hier koos hij, overigens wel op verzoek, voor één keer zelf een tekst: van Rutger Kopland.

„Toen ik het voorzong en me een omgeschreven noot omhoog permitteerde, voelde ik Bannink verstrakken: door die verandering verplaatste het tekstaccent van jij naar mij – precies waar de tekst níét over gaat. Dat legde hij uit, en dat heeft mijn bewustzijn gescherpt voor hoe componisten denken. Heel precies zingen wat er staat, leidt tot de grootste natuurlijkheid.

„Bannink was een componist-performer. Door programma’s 150 keer voor publiek te spelen, snapte hij haarfijn hoe timing werkte, hoe de spanningsopbouw in elkaar zat. Je kunt succes maken of breken door twee liedjes om te wisselen. In een liedje als ‘Nooit een acht’ laat hij na de woorden „zeven-min” bewust ruimte voor de lach van het publiek.

„De verwantschap met Schubert zit hem voor mij vooral in de trefzekerheid van de gekozen middelen. Beiden zijn op eigen wijze meesters van de kleine vorm; de subtielste veranderingen in harmonie en melodie zijn van cruciaal belang voor het begrip en de uitbeelding van de tekst. Als je een lied een keertje vluchtig beluistert valt veel je niet op, maar als je echt goed gaat luisteren en dan analyseert wat je nou eigenlijk hoort, dan eens te meer.”

Oliemans springt naar de piano en speelt een stukje voor.

„‘Dertig jaar’ is een prachtig mineurliedje van Bannink, gezongen door Edwin Rutten voor Het Klokhuis, over een vader die zijn zoontje naar bed brengt. Het verspringt naar majeur als vader en zoon samen op pad gaan, waarop het kind in de trein in slaap valt en de melodie weer naar mineur terugkeert, waar de vader terugdenkt aan de geborgenheid van zijn eigen kindertijd. Dat is een volstrekt schubertiaans procedé. Luister bijvoorbeeld naar een lied als ‘Im Frühling’: dat volgt grof gesproken ook dat verloop majeur, mineur, majeur.”

Zwanenzang

„In mijn recital zing ik Schuberts laatste lied ‘Der Taubenpost’ naast een van Banninks laatste liederen, ‘Stormvloedkering’. Ze hebben de geraffineerde uitwerking van een ogenschijnlijk eenvoudige inval als gemene deler.

„Schuberts zwanenzang is relatief snel en in majeur. Maar hij heeft ooit gezegd „nur traurige Musik” te kennen. Datzelfde zou je van Bannink kunnen zeggen, zeker ook van ‘Stormvloedkering’¸ dat gaat over een gestorven kind en ademt tóch een zekere lichtheid. Typisch Bannink. Zelfs de meest upbeat muziek, zoals in de musical Foxtrot, gaat over een periode die nooit meer terugkomt. Die nostalgie voel je, en tegelijkertijd wordt het nooit écht depressief.

„De anderhalve eeuw die tussen Schubert en Bannink zit, daarin schuilt natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Schubert zal de muziek van Haydn, Salieri, Mozart, Gluck en Beethoven gekend hebben, maar dat was het dan ook. Maar Bannink! Mexicaanse volksmuziek, een Griekse sirtaki, zigeuner-czárdas of valse-musette: hij reproduceerde moeiteloos alle denkbare genres – zonder dat het flauwe pastiches werden. Die grenzeloze gretigheid is in zekere zin ook tekenend voor de Sehnsucht waarmee al zijn liedjes vol zitten; een weemoedig verlangen naar andere werelden. Waarom kiest een gereserveerde man uit Enschede voor ál die stijlinvloeden? Vanwaar dat enorme verlangen naar expansie? Vanachter de vleugel wilde Bannink de hele muzikale kosmos in zijn handen kunnen houden.”

Kleinkunst

Sommige liedjes van Bannink zetten je aan het denken. Wat is eigenlijk ‘kleinkunst’, wat ‘hoge kunst’? Waarom staan de werken van Bannink en Schubert in andere kasten? „Hoe dan ook heeft alles wat we nu hoge kunst noemen de tand des tijds doorstaan”, zegt Oliemans. „In de kleinkunst worden op dit moment fantastische liedjes gemaakt – maar ook mindere. En Bannink zie ik eigenlijk sowieso niet als kleinkunst, hij is meer.”

Interessant wordt het wanneer je je eigen luisterervaring in de war probeert te schoppen. Hoe ervaart ons oor een lied van Schubert als Jan Rot of Lenny Kuhr het zingt – in het Nederlands? Eén ding is zeker: dan is Harry Bannink opeens erg dichtbij.

Zo’n zoetgevooisd overkookt aspergegeluid is zéker ook niet Schuberts bedoeling geweest Thomas Oliemans

Oliemans moet erom lachen. „Herman van Veen heeft zich ook gewaagd aan Schubert, in het Duits. Maar in een lied als ‘Die Krähe’ hoor ik dan toch vooral Herman van Veen, die stem, de manier van zingen, de korte frases.”

Zelf probeert hij Bannink onopgesmukt te zingen – en dat terwijl hij zichzelf achter de piano begeleidt, net als vroeger. „Kleine liedjes met een klassieke operastem, dat schuurt: zo’n stemgebruik is voor grote zalen, zonder microfoon. Ik probeer vooral zo natuurlijk mogelijk te zingen, ook in Schubert trouwens. Maar af en toe een rauwe uithaal mag best, het gaat om de balans. Zo’n zoetgevooisd overkookt aspergegeluid is zéker ook niet Schuberts bedoeling geweest. En van Bannink is bekend dat hij ongekunsteld zingen het mooiste vond.”

Maanhaat

Thomas Oliemans plaatst Schuberts hoogromantische ‘An den Mond’ (D. 296) naast Banninks „anti-romantische” ‘Ik haat de maan’.

„Banninks wereld is zo eigen, zelfs deze combinatie werkt”, zegt hij. „Middelmatige kleinkunstliedjes zingen naast Bannink, dát zou raar en wreed zijn. Of een lied van Carl Zelter naast Schubert. Maar Bannink en Schubert zijn allebei op eigen wijze ongeslagen in de sensitiviteit waarmee ze tot teksten weten door te dringen. En anders dan bijvoorbeeld bij Richard Strauss, ben ik bij geen van de twee één liedje tegengekomen dat me niet trof. Waarbij je moet bedenken: Bannink schreef 3.000 liedjes. 3.000! Dan lijken die 700 van Schubert opeens weinig. En er is nog maar zo weinig bekend… De Harry Bannink Podcast en theatertour van Gijs Groenteman doen wat dat betreft fantastisch werk. En de nabestaanden van Bannink werken hard aan het in kaart brengen van dat gigantische archief. Maar ik kan niet wachten totdat het er is. De liedjes verdienen veel meer bekendheid en verspreiding.”

