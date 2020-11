Saoedi-Arabië en Irak heropenen landsgrens, tot onvrede van Iran

De grens tussen Irak en Saoedi-Arabië is na dertig jaar gesloten te zijn geweest, woensdag heropend. Dat meldt persbureau AFP. Vanaf nu is het weer mogelijk om via controlepunt Arar tussen de landen te reizen. Later zal een tweede grensovergang, Al-Jemayma genaamd, ook geopend worden. De heropening van de landsgrens betekent dat de twee landen die de afgelopen decennia een bekoelde relatie hadden, weer makkelijker handel kunnen drijven. Enkele uren na de opening reden al talloze vrachtwagens heen en weer.

Bij Arar kunnen voortaan goederen en mensen de grens passeren. Hierdoor krijgt Irak een nieuwe toegangspoort voor de invoer van producten. Momenteel is het land op dat vlak grotendeels afhankelijk van Iran - de aardsvijand van Saoedi-Arabië. Iran is dan ook niet blij met de heropening van de Iraaks-Saoedische grens. Pro-Iraanse milities in Irak stellen dat Saoedi-Arabië Irak probeert te „koloniseren onder het mom van investeringen”. Irak wuift dat weg en stelt dat de heropening voor duizenden banen zal zorgen, die de zwakke economie hard nodig heeft.

In 1990 verbrak Saoedi-Arabië de diplomatieke banden met Irak omdat de toenmalige leider van het land Saddam Hussein Koeweit was binnengevallen. Pas in 2017, vijftien jaar na de val van Hussein, gingen de landen weer formeel met elkaar in gesprek. Sindsdien zijn de banden versterkt: er gaan weer commerciële vluchten tussen de landen, de staten werken nauw samen in de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) en de Iraakse premier Mustafa al-Kadhimi is persoonlijk bevriend met de Saoedische kroonprins Mohammed bin-Salman.