Rutger Bregman wint NS Publieksprijs met De meeste mensen deugen

Rutger Bregman heeft met zijn boek De meeste mensen deugen de NS Publieksprijs gewonnen, de prijs voor het populairste boek van het jaar. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt in tv-programma M. Bregman behaalde 26 procent van het totaal aantal stemmen en versloeg daarmee de vijf andere genomineerden – waarbij de runner-up slechts 1.800 stemmen minder behaalde dan Bregman. De auteur, die als journalist werkt voor De Correspondent, ontvangt een bedrag van 7.500 euro, een sculptuur en een eerste-klas-treinkaart voor een jaar.

„Het is een groot geschenk dat zo veel mensen zo’n dik boek willen lezen over geschiedenis en antropologie”, reageerde Bregman (1988) in de uitzending. Het boek, een pleidooi tegen pessimisme en vóór het geloof in de innerlijke goedheid van de mens, verscheen in het najaar van 2019 en schoot meteen naar de top van de bestsellerlijst. Sindsdien werd het boek meer dan 300.000 keer verkocht en stond het vrijwel voortdurend in de verkoop-toptien.

Alleen non-fictie

De andere genomineerde boeken dit jaar waren de (auto)biografie van voetballer Marco van Basten Basta, opgetekend door Edwin Schoon, De cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’ gaat wederom niet door van Herman Finkers, Familiegeheimen van Astrid Holleeder, Grote verwachtingen van Geert Mak en ’t Hooge Nest van Roxane van Iperen. Voor de prijs konden online stemmen uitgebracht worden.

Bregmans medium en tevens uitgever De Correspondent voerde de afgelopen weken vurig campagne voor de overwinning van De meeste mensen deugen, net als de uitgever van Van Iperen.

De lijst kanshebbers besloot dit jaar uitsluitend uit non-fictieboeken. Ttitels die voor de prijs in aanmerking komen, zijn oorspronkelijk Nederlandstalig en waren de best verkochte boeken tussen 1 juli vorig jaar en 1 juli dit jaar. Volgens de Stichting CPNB, die de verkiezing organiseert, is er bij deze editie een recordaantal stemmen uitgebracht: 159.905. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar, toen er 111.000 keer werd gestemd, en ook meer dan het recordjaar 2016, waarin ruim 118.000 stemmen zijn uitgebracht.

Afgelopen jaar won Martine Bijl de NS Publieksprijs voor haar boek Rinkeldekink, over haar ziekte, waar ze in mei 2019 aan overleed.

