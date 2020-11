Roetveeg-Nederlands en SuperLosers

Roetveeg-Nederlands. Vorige week werd bekend dat bibliotheken jeugdboeken met Zwarte Piet uit hun collectie verwijderen. Ik hoop van harte dat zij ervoor zorgen dat die boeken ergens worden bewaard, want het zijn veelzeggende tijdsdocumenten. Klakkeloos aannemen dat ze wel in de Koninklijke Bibliotheek aanwezig zullen zijn is veel te simpel gedacht – dat is stellig niet altijd het geval.

Het karikaturale van Zwarte Piet beperkt zich niet tot zijn uiterlijk, maar komt ook terug in zijn taalgebruik. De ‘knecht’ van Sinterklaas vindt het vaak moeilijk een behoorlijke Nederlandse zin te maken. Van diegenen die menen dat Zwarte Piet zijn kleur dankt aan roetvegen uit de schoorsteen, heb ik daar nooit een behoorlijke verklaring voor gehoord: roet heeft doorgaans geen invloed op je taalvermogen. Voorbeelden zijn eigenlijk overbodig, maar hier is er een: „Pepernoten goed. Van pepernoten je gauw beter wordt.” Aldus Piet in een katholiek jeugdtijdschrift uit 1955, waarin hij onder meer wordt aangesproken met „hé inktpot!” En nee, Piet ziet er hier absoluut niet uit als een Italiaanse schoorsteenveger.

Antihomoverklaring. Ik moet het hier opnemen voor sommige reformatorische scholen. In de ophef die minister Slob vorige week veroorzaakte, viel geregeld het woord antihomoverklaring. Dat is veel te kort door de bocht. Zo’n verklaring heet officieel een identiteitsprofiel en er staat veel meer in. Zo verwerpt een school die dit ondertekent ook expliciet de evolutietheorie (want God heeft hemel en aarde in zes dagen geschapen), wat het tevens tot een anti-evolutietheorieverklaring maakt. Bovendien stelt de verklaring dat God op geen enkele wijze fysiek mag worden afgebeeld – zoek de parallellen met een bepaald islamitisch beeldverbod.

Het identiteitsprofiel is, blijkens het colofon, „met veel zorg samengesteld” door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs. Inhoudelijk kun je over van alles in deze verklaring twisten, maar wellicht kan in een volgende editie in ieder geval een grammaticaal foutje worden verbeterd – ik bedoel het voorlaatste woord in de tweede zin. „[...] ieder mens wordt, als schepsel van God, gerespecteerd. Dit betekent dat alle mensen gelijkwaardig zijn en als zodanig wordt behandeld.”

SuperLoser. Dankzij president Trump maakt het woord loser momenteel internationaal opgang. Klik op de link loser.com en u wordt automatisch doorgeschakeld naar de Wikipediapagina van Trump. Op Twitter kom je hashtags tegen als #LoserTrump, #WorstLoserEver, #SuperLoser en #LoserInChief.

Loser behoort tot de weinige scheldwoorden met een non-verbale tegenhanger. Maak met duim en wijsvinger een L en houd die tegen het voorhoofd en u geeft stilzwijgend maar zeer duidelijk aan: LLLoser. In het Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live zie je acteurs vermomd als Joe Biden en Kamala Harris dit gebaar naar Trump maken.

De betekenis van loser is mede afhankelijk van de uitspraak. Je kunt het tamelijk neutraal gebruiken voor sukkeltje of mislukkeling. Maar rek de eerste klinker op en het woord krijgt iets treiterigs: loe-oe-oe-ser. Dit is niet langer een onschuldige minkukel, maar een zure, kleuterachtige verliezer, à la Trump. Dat je loser vaak tegenkomt in de schrijfwijze looser, doet vermoeden dat die plagerige schoolpleinvariant in het Nederlands tamelijk dominant is. Overigens wordt loser – dat mag niet onvermeld blijven – vrijwel uitsluitend gebruikt voor mannen.

schrijft elke week over taal. Twitter: @ewoudsanders