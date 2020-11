Principeakkoord cao PostNL: 5,5 procent loonsverhoging over twee jaar

Vakbonden CNV en de Bond van Post Personeel (BVPP) hebben woensdag met PostNL een principeakkoord bereikt over een tweejarige cao. Medewerkers van het bedrijf – behalve de postbezorgers die een eigen cao hebben – krijgen onder het akkoord in stappen een loonsverhoging van 5,5 procent. Daarnaast krijgen ze in december 2020 een eenmalige uitkering van 0,5 procent van hun jaarsalaris en een resultaatsafhankelijke bonus van 2 procent.

Ook zijn er afspraken gemaakt over zaken als thuiswerkvergoedingen (45 euro netto per maand), het terugdringen van het aantal flexwerkers en regelingen voor mensen met zware beroepen die vervroegd met pensioen gaan. Ook heeft PostNL beloofd zich in te zetten voor de toegankelijkheid van opleidingen voor uitzendkrachten.

De nieuwe cao zal lopen van 1 april 2020 tot 1 april 2022. Als de leden van de vakbonden instemmen, zal de overeenkomst gelden voor 18.000 medewerkers van PostNL. De vakbonden stellen dat het akkoord het resultaat is van „moeizame maar vooral langdurige onderhandelingen” met PostNL. BVPP-bestuurder Paul Siemelink schrijft dat het akkoord prima resultaat is, „gelet op de huidige situatie in de coronacrisis”.

Vakbond FNV heeft zich ondertussen níet geschaard achter het principeakkoord. Deze bond vindt vooral dat de aangeboden loonsverhoging te weinig is ten opzichte van de goede resultaten die PostNL behaalt. Ook vindt FNV dat er meer vaste contracten zouden moeten worden uitgegeven. De bond legt het principeakkoord wel voor aan zijn achterban, maar zonder „positief stemadvies” zoals wel het geval is bij CNV en BVPP. Volgens persbureau ANP zal op 8 december bekend worden of de leden van de bonden instemmen met het akkoord.