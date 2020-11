Palestijnen maken gebaar naar Biden

De Palestijnse Autoriteit maakte dinsdag bekend de samenwerking met Israël te hervatten. Die verbraken de Palestijnen in mei uit protest tegen de annexatieplannen van de Israëlische premier Netanyahu en het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De hervatting is een gebaar van goede wil in de richting van de aankomende president Biden. Intussen zet Trump, voordat hij moet plaatsmaken, nog snel wat stappen ter ondersteuning van de Israëlische kolonistenbeweging.

Palestijnen van links tot rechts zijn blij dat er binnenkort een einde komt aan het tijdperk-Trump. „Hij heeft veertien besluiten tegen de Palestijnen genomen”, zegt de Palestijnse politicoloog Ruweid Abu Amsha, en begint op te sommen: „De verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, de stopzetting van hulpgelden, de ‘deal van de eeuw’…”

Een deel van die besluiten zal Biden naar verwachting terugdraaien. Toch verwachten Abu Amsha en andere Palestijnen geen wonderen van de Democratische president. In het verkiezingsprogramma van de Democratische partij wordt weliswaar de tweestatenoplossing genoemd, maar over hervatting van de vredesonderhandelingen wordt niet gerept.

„Voor mij zijn ze allemaal hetzelfde”, zegt de 28-jarige Oday in zijn winkeltje in vluchtelingenkamp Balata, bij Nabloes. „Mensen zaten hier buiten vol opwinding de Amerikaanse verkiezingen te bespreken, maar wat boeien mij de Amerikaanse verkiezingen als wij al sinds 2006 niet eens onze eigen verkiezingen kunnen organiseren?” Oday geeft liever niet zijn achternaam; spanningen tussen verschillende politieke bewegingen in het kamp zijn de laatste weken meermaals uitgedraaid op geweld.

Verlammen

De komst van de Democratische president in de VS kan negatieve stappen voor de Palestijnen wellicht dempen, maar kan ook positieve ontwikkelingen verlammen. De twee rivaliserende Palestijnse partijen Hamas en Fatah kwamen woensdag na een zoveelste verzoeningspoging in Caïro met een nietszeggende verklaring naar buiten.

„Ik was optimistischer over verzoening toen Trump er was”, zegt Ahmad Bitawi, die dicht bij de islamisten staat. „Voor Fatah is het minder aantrekkelijk geworden. Fatah zal Biden gunstig willen stemmen, en daar helpt een overeenkomst met Hamas niet bij; Hamas wordt door de VS als een terroristische organisatie beschouwd.”

Israëliërs staan afwachtend tegenover de komende president. Israël rekent erop dat een Biden-regering minder welwillend tegenover Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied zal staan dan Trump. Sommigen vrezen bovendien dat Israël iets goed te maken heeft bij de Amerikaanse Democraten na de eenkennigheid van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in de afgelopen jaren. Toch denkt een ruime meerderheid dat Biden Israël zal steunen, bleek uit een woensdag gepubliceerd rapport.

Voldongen feiten

Voordat het zover is, lijkt Netan-yahu in samenspraak met de regering-Trump nog even een sprintje te trekken om zoveel mogelijk voldongen feiten te creëren. Vlak voor de Amerikaanse verkiezingen regelde Trumps ambassadeur dat wetenschappelijke samenwerkingsverdragen ook voor Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden zouden gaan gelden. Zondag werd een aanbesteding gepubliceerd voor uitbreiding van Givat Hamatos, een Israëlische nederzetting op een gevoelige locatie bij Oost-Jeruzalem. Ook werden onlangs bouwvergunningen gegeven voor Ramat Shlomo. In 2010 schoffeerde Israël Biden door tijdens zijn bezoek een bouwplan te presenteren voor deze ultra-orthodox joodse wijk in het als bezet beschouwde Oost-Jeruzalem. Ook sloopactiviteiten gaan in verhoogd tempo door. Terwijl alle aandacht uitging naar de Amerikaanse verkiezingen, maakten Israëlische bulldozers op 3 november een dorpje in de Jordaanvallei met de grond gelijk. Het was de grootste sloopactie in de afgelopen tien jaar.

Deze week bezoekt minister van Buitenlandse zaken Pompeo een wijnboerderij in een illegale Israëlische nederzetting die vorig jaar het middelpunt was van een Europese rechtszaak, om nogmaals de boodschap uit te dragen dat de VS, of althans de regering-Trump, nederzettingen niet als illegaal beschouwen. Onder Biden zou dat kunnen veranderen – al wijzen sommige Palestijnen er cynisch op dat de Democratische president Obama de bouw van illegale Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied harder liet groeien dan zijn Republikeinse voorgangers.